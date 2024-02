Uno non vale Uno. Maresca dirige Inter – Juve

Uno non vale uno.

Nessuno è uguale ad un altro di default.

Le competenze, le capacità psico-fisiche, le doti della Persona, non possono considerarsi universali e di comune raggiungimento.

C’è una Napoli che gioca per il vertice. Si gioca per il primo posto in classifica. Della settimana e probabilmente dell’Intero campionato 2024.

Gara attesa dalla critica e per certi versi impronosticabile all’inizio della stagione. Gara che dirà molto della vittoria finale anche se siamo ai principi del girone di ritorno.

Una Napoli che è stata premiata per la sua capacità umana oltre che tecnica.

Doti evidenziatesi ancor più in Udinese – Milan.

La gestione dell’incontro sul campo e “fuori”, ha dato a Maresca la palma di arbitro più in forma della serie A.

Il Derby d’ Italia, Inter – Juventus è stato affidato, pertanto, all’arbitro napoletano, Fabio Maresca. A sentir le cronache, Maresca era apparso in ballottaggio con Orsato. Vinto proprio per la qualità della prestazione ultima ad Udine. La questione Maignan, la condizione creatasi per i noti accadimenti di sfondo razzista e la gestione a posteriori, è stata considerata condizione opportuna per il derby a strisce.

C’è una Napoli che gareggia per il vertice della classifica.

C’è una Napoli che vince.

