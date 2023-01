La panchina del Napoli 5.0 è da scudetto?

Critica? Si certo ma sempre con lo spirito costruttivo. Serve soltanto a questo l’analisi di un momento.

Riflettere ora in chiave propositiva.

Una domanda e la risposta ai tifosi. Dei critici oggi non ne teniamo conto.

Alla luce di Inter-Napoli, la panchina del Napoli 5.0 è una panchina da scudetto?

Raspadori, Ndombele’ ed Elmas con Simeone sono calciatori che possono in qualche modo “sistemare” una partita da top level?

Partita di questa “nuova” seconda stagione.

Un po’ tutti oggi siamo alla ricerca di un “motivo”. Motivi, tutti rivolti ad una ricerca innovatrice.

Alzi la mano chi vedendo uscire Lukaku e subentrare il campione del mondo Lautaro Martinez, non ha pensato ad una netta disparità.

Successivamente Correa e Dumfries. Gente di spessore internazionale.

La riflessione è opportuna?

È azzardato credere che “gli uomini dei 30 minuti”, così li ha definiti Spalletti, possano essere buoni calciatori ma non top?

La cosa è più evidente se i titolari sono evidentemente scarichi?

A me le domande di una riflessione propositiva, ai tifosi le risposte che anche io cerco.

