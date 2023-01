Maledetto Mondiale: le scorie della sosta smarriscono il Napoli

Finalmente, dopo una pausa quasi “innaturale”, è tornata la Serie A. Chissà perché, due mesi di sosta forzata avevano gettato un mucchio di dubbi sullo stato di salute del Napoli. Manco gli azzurri non avessero conquistato la testa della classifica con merito, nella prima parte dell’annata.

Effettivamente, alla vigilia del match contro l’Inter, in tanti (magari troppi…) si interrogavano sugli effetti prodotti dal Mondiale nella testa e sulle gambe degli azzurri. Il quesito ricorrente tra non pochi addetti ai lavori, infatti, diffidava circa la capacità della squadra partenopea di riprendere il cammino dal punto esatto in cui s’era fermata, prima che la stagione andasse momentaneamente in naftalina.

Ebbene, al netto della sconfitta numero uno in campionato, la gara di San Siro ha fornito risposte interlocutorie su tutte queste domande. Perché se il risultato negativo suscita ovviamente grande delusione, l’identità di gioco ha sostanzialmente retto.

Confermando, tuttavia, quanto possa incidere sulla valutazione complessiva della performance l’evidente mancanza di brillantezza. Insomma, pare debba passare sottotraccia che il palleggio abbia comunque risentito di uno stato fisico ancora precario.

Il giropalla era spesso arido. Da qui, una manovra un po’ legnosa, priva della necessaria intensità. Fondamentale per cambiare passo, cospargendo così il campo della proverbiale leggerezza degli azzurri, nell’interpretare con qualità le fasi di costruzione e finalizzazione.

Napoli asfittico e imballato

Indubbiamente la trasferta in casa nerazzurra ha ispirato sentimenti profondamente contrastanti. Da una parte, lo smarrimento: avevamo negli occhi la Grande Bellezza cui ci aveva abituato il Napoli pre Qatar.

Dall’altra, la consapevolezza che la squadra di Spalletti non può essere quella vista ieri sera: imballata e priva di idee, al punto da tentare di risolvere la partita esclusivamente isolando Politano e Kvaratskhelia in sterili situazioni di uno contro uno.

Sulla carta, Di Lorenzo e Olivera avrebbero dovuto supportare gli esterni offensivi, accorciando in avanti, per costringere i “braccetti” interisti a tenere una posizione conservativa, funzionale ad assorbirne le sovrapposizioni.

Invece, alla fine, hanno passato la maggior parte del tempo lontani dai compagni, abbandonandoli nelle grinfie dei laterali di Simone Inzaghi.

Ma tutta la squadra è stata abbastanza asfittica…

Poche idee e motore ingolfato

Forse perché il centrocampo, vero propulsore del calcio proattivo pensato da Spalletti per questi uomini, era davvero statico in fase di possesso. Lobotka l’unico in grado di accendere la luce; dai suoi piedi educati sono partite le poche azioni in cui il Napoli ha mosso l’attrezzo in maniera organizzata.

Inefficace, al contempo, il contributo delle mezzali. Anguissa ha limitato le tipiche accelerazioni senza palla con cui accompagna l’azione alle spalle dei centrocampisti avversari, dopo aver scaricato il pallone nella trequarti interista. Zielinski s’è smarcato poco tra le linee.

In definitiva, è complicato decodificare l’atteggiamento avuto dal Napoli al cospetto dell’Inter; il modo di intendere il calcio radicalmente diverso se paragonato alla squadra sontuosa, a tratti veramente bellissima, che aveva chiuso il “Torneo di Apertura”.

Se gli azzurri sono collassati sulle loro stesse paure, c’è una spiegazione logica: quando le gambe non girano a dovere, si generano errori a profusione. Ma non bisogna farne una tragedia, talvolta gli eventi coincidono perfettamente con le aspettative altrui.

Dunque, chi attendeva con ansia che la squadra partenopea perdesse la “verginità” in campionato, gioisca. Paradossalmente, come già successo dopo la sconfitta (indolore…) di Anfield Road, all’ombra del Vesuvio sanno come affrontare l’ansia da prestazione.

