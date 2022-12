Il Portogallo corre, segna e dà spettacolo. Senza Cr7

Arriva la starting list Lusitana ed accade qurl che non ti aspetti. La scorri con attenzione e non trovi Ronaldo. Cristiano, Cr7 è in panchina e lo è per scelta tecnica. Segno del tempo che passa. Spazio ai Giovani sembra voler dire il c. t. lusitano.

Il navigato Fernando Santos, infatti, gli preferisce un volto nuovo. Prima volta degli utimi 15 anni. Ronaldo in panchina e dal primo minuto parte un semi sconosciuto Goncalo Ramos. Under 21 ed attaccante del Benfica. Tripletta. Storia. Gli occhi del pubblico e gli obiettivi dei fotografi sono tutti per Cristiano che entra solo al 72′. Il pubblico lo chiede, lo vuole e poi lo osanna.

Ramos, intanto, schianta una Svizzera mai in partita. Finisce in goleada 6-1 e c’è in campo un Portogallo che mai era parso tanto forte. Davvero questa volta può arrivare in fondo e davvero Cristiano potrebbe alzare la coppa che gli manca.

Avvisati Messi, Mbappé e Neymar jr.

Si entra nel clou e c’è anche il Portogallo con o senza Cristiano.

