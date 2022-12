Antalyaspor-Napoli dove vederla: Sky o DAZN?

Prima amichevole per il Napoli nel ritiro in Turchia. Gli azzurri affronteranno l’Antalyaspor mercoledì 7 dicembre alle ore 18.45 italiane nell’ambito della Winter Football Series by Regnum.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn per gli abbonati alla piattaforma ed in diretta tv su Sky in pay per view al costo di 9.99 euro.

