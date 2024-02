CLAMOROSO NAPOLI: Adl ha scelto i “Tre Moschettieri” I dettagli

CLAMOROSO NAPOLI: Adl ha scelto i Tre Moschettieri per il dopo Mazzarri! Sembrano farsi sempre più insistenti le voci che vedono l’esonero del tecnico di San Vincenzo, sarebbe il secondo dopo quello di Garcia, ed il suo posto verrebbe preso da Francesco Calzone, attuale tecnico della Nazionale Slovacca, che vedrebbe anche l’arrivo di Marek Hamsik, indimenticato centrocampista, ed il ritorno di Francesco Sinatti come preparatore Atletico.

Oggi la giornata decisiva per firmare l’accordo per iniziare subito la sua avventura sulla panchina azzurra, visto anche l’incontro ravvicinato di Champions contro il Barça, fondamentale per alimentare la speranza di accedere al Mondiale per club del prossimo anno, oltre che ritrovare autostima e soprattutto gioco.

Una notizia che era nell’ aria, soprattutto dopo il pari di sabato scorso in casa contro il Genoa di Alberto Gilardino, dove il Napoli, a parte la reazione d’ orgoglio avuta che gli ha permesso di raggiungere il pari al 90’ grazie al nuovo arrivato Ngonge, e apparsa una squadra in confusione, senza idee e senz’ anima

CLAMOROSO: Via Mazzarri, Ma le colpe sono di Adl!

E altrettanto chiaro però, che questa scelta, se dovesse essere ratificata già oggi, sarebbe l’ ennesima sconfitta per la società, in una stagione dove le scelte fatte, non solo sono state Devastanti ed autolesioniste, mostrato non solo tanta approssimazione e confusione, ma la consapevolezza che il rispetto dei ruoli e la competenza, soprattutto nel calcio sono la base per creare un gruppo vincente, e Giuntoli e Spalletti lo hanno dimostrato lo scorso anno, stravincendo uno scudetto con gli stessi calciatori disastrosi di questo torneo, ed il silenzio , almeno fino a Marzo scorso, del Presidente De Laurentiis.

Atteso dunque per oggi l’incontro tra le parti per le firme che metterebbe fine alla parentesi Mazzarriana al quale va detto almeno Grazie! Per aver accettato questo giocatolo, lo scorso anno perfetto, oggi distrutto da ego ed approssimazione di una società fantasma ed un Presidente che fosse davvero convinto di essere competente di calcio. Il sig. Io sono vero ed unico responsabile di uno scempio di dimensioni mastodontiche!

