Autosabotaggio Napoli

Quel che rende un leader un qualcuno che resta nel tempo e conserva una stima generalizzata e riconosciuta, sta appunto nel “riconoscere” il limite ed il tempo. Il proprio ancor prima di quello progettuale.

Chi non riconosce il limite cade. Spesso implode lentamente. Si può finire poco a poco senza accettare il declino. È probabilmente il peggior modo di uscir di scena.

Il tempo dice molto più di un week end. È galantuomo. Basta ascoltarlo e riconoscere le risposte.

Si decida. Ironia o verità?

In che modo vogliamo commentare la conferenza post gara di Mazzarri?

Con tenerezza?

Anche ieri Mazzarri ha visto una partita diversa.

Il festival degli alibi.

A non aver visto la gara, si potrebbe pensare ad un Napoli arrembante, votato all’attacco, un Napoli che ha prodotto 10 palle gol e soprattutto un Genoa in stile bus davanti alla porta.

Niente di più lontano dal vero. Giardino è troppo in gamba per questo Napoli. Perde due punti non ne guadagna uno.

Snocciola numeri Mazzarri, i suoi. Visione distorta. Colpe di tutto e tutti non la sua.

Un gatto che si arrampica sugli specchi. I giornalisti in sala stampa, pur ben disposti, sono in evidente difficoltà.

Parla di un Napoli che avrebbe messo all’angolo anche il Milan.

Della serie porta stregata e palla avvelenata.

“Non posso andare io in campo a metterla dentro”.

Si segue la conferenza con stupore che poi diventa sorriso.

“Lo scorso anno si è fatta fatica con lo Spezia, risolta solo allo scadere con Raspadori”.

Il sorriso diventa risata e qualcuno si “indigna”.

Non c’è limite alla autodifesa.

Annata storta, mala sorte e tutto il corollario delle colpe astratte.

“Non mi dimetto, non sono io il problema, sento che i ragazzi sono con me anzi mi hanno chiesto di giocare un calcio propositivo”.

Mazzarri si barrica. È comprensibile.

Ingiusto ed immaturo ma comprensibile.

De Laurentiis può esserlo?

Può mandare a sbattere il Napoli consapevole di farlo?

È divenuta una saga.

Come finirà questo tentativo di autosabotaggio?



