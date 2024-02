Napoli, Mazzarri a un passo dall’esonero: c’è già il sostituto

Nuovo cambio in vista sulla panchina del Napoli con Walter Mazzarri potrebbe essere esonerato già nella giornata di oggi. La partita di Champions League contro il Barcellona è alle porte e cambiare guida tecnica in questo momento potrebbe essere un rischio. Nonostante questo il presidente De Laurentiis pare deciso a tentare l’ennesima svolta che possa dare la scossa ad una squadra in piena crisi di gioco e risultati. Dopo l’esonero di Garcia i tifosi erano certi che fosse impossibile fare peggio. Il confronto in queste prime 12 giornate, però, pende ampiamente a favore del tecnico francese. Garcìa, infatti, aveva ottenuto 21 punti contro i 15 di Mazzarri. Il tecnico toscano ha affrontato sicuramente squadre più blasonate come Inter e Juventus, ma il dato resta impietoso.



Il prescelto per la panchina azzurra è Francesco Calzona che firmerà un contratto di quattro mesi. Una mossa alla De Rossi da parte di ADL, che valuterà poi a fine stagione a chi affidare il progetto dei partenopei. Attualmente Calzona è commissario tecnico della nazionale slovacca, con cui ha conquistato la qualificazione ai prossimi campionati Europei ed ha collaborato in passato con Maurizio Sarri e Luciano Spalletti a Napoli.

Il tecnico ricoprirebbe il doppio incarico e avrebbe già ricevuto il benestare da parte della Federcalcio slovacca. L’accordo c’è su tutta la linea e ADL potrebbe annunciarlo già nella giornata di oggi. Ad affiancare Calzona nella sua nuova avventura ci sarà anche Marek Hamsik, leggenda del calcio slovacco e bandiera del Napoli.

