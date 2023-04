Avv. Pisani: “Necessario ridare credibilità al calcio italiano”

L’avvocato Angelo Pisani, autore del ricorso al TAR per lo scudetto 18/19, ha parlato ai microfoni di Marte Sport Live in merito al ricorso presentato dal Codacons e dall’Associazione Club Napoli Maradona

Presto organizzeremo una conferenza stampa per fornire maggiori dettagli sulla vicenda e sottolineare l’importanza dei valori dello sport, come la lealtà e l’equità. Il nostro obiettivo è creare un ambiente calcistico più giusto e trasparente. Sono stati presentati due ricorsi: uno davanti al Collegio Federale, per confermare la condanna della Juventus per gravi violazioni sportive e legali; l’altro al Tar, per revocare gli scudetti vinti in modo illegittimo.



Scudetti? Propongo di assegnarli alle squadre che si sono classificate al secondo posto, ovvero Napoli, Milan e Inter. Speriamo venga fatta giustizia. È necessario riportare la credibilità nel calcio italiano. Dopo lo scandalo del calciopoli, la situazione sembra essersi aggravata, con meccanismi che hanno favorito alcune società a discapito di altre. Questo ha tradito l’idea di uno sport sano e corretto, dove il risultato deve essere sempre equo.

È fondamentale risolvere queste questioni legali per riportare il calcio ai suoi veri valori, in modo che i giovani possano guardare allo sport come ad un’opportunità per apprendere valori essenziali nella vita. I giovani hanno bisogno di modelli positivi: è importante che vinca chi è più forte, ma sempre nel rispetto delle regole. La mancanza di responsabilità delle istituzioni nel calcio italiano è preoccupante. È importante che chi commette errori paghi le conseguenze e che coloro che prendono decisioni si assumano la loro responsabilità. Auspichiamo un intervento più deciso dalla Figc e dalle società calcistiche per segnare il gol più importante: quello della giustizia.

