Piccioni, Gazzetta dello Sport: “Sanzioni per la Juventus? Vi spiego cosa succederà…”

“Le sanzioni in arrivo per la Juventus per la manovra stipendi? Si tratta dell’indagine Prisma della Procura della Repubblica di Torino che è divisa in due, quella delle plusvalenze che ha portato al -15 che sarà oggetto del Collegio di Garanzia il 19 aprile e la seconda parte della manovra stipendi. Nelle carte ci sono anche delle situazioni che riguardano l’esistenza di alcune lettere, impegni economici e accordi non depositati in Lega. Questo porterà Chinè a chiudere le indagini e avvertire gli incolpati che avranno un lasso di tempo per potersi difendere e presentare memoria, altrimenti ci sarà un processo sportivo che arriverà ad inizio maggio. Non penso ci sarà un’altra sentenza choc, ma penso ci sarà una multa pesante con 1 o più punti di penalizzazione.

Se questo condiziona il rendimento delle altre? Il codice prevede un’abbreviazione dei termini purché il tempo sia congruo per poter imbastire la difesa. La speranza della Federcalcio è di poter chiudere tutto entro il 4 giugno. Tra le ipotesi il Coni potrebbe far rimodulare la sentenza del -15. È una situazione difficile per capire i tempi. Ci troviamo in questa situazione e non è che si sia perso del tempo, a cambiare tutto è stata la Procura della Repubblica di Torino che ha inviato alla giustizia sportiva le carte. In questo momento credo che la UEFA sia schierata con la possibilità che sia la giustizia italiana ad intervenire sotto il profilo sanzionatorio. Patteggiamento? Bisogna vedere la gravità delle accuse. Un patteggiamento è possibile solo se la gravità delle accuse non arriva ad un livello veramente importante e con una possibilità afflittiva molto grande. È un’ipotesi che può essere anche fatta. Bisogna vedere queste due storie come si intrecciano. Se venisse confermato il -15 sarebbe difficile calare un’altra mazzata sulla Juventus perché i giudici potrebbero pensare che è stato già dato un colpo molto significativo e gravoso nei confronti del club limitandosi ad una multa, questa è una mia ipotesi. Gli stipendi erano già impegni presi e non sono stati considerati tali a bilancio. Questo interessa di più la giustizia ordinaria. C’è il tema di questi accordi non depositati, con l’articolo 31 della giustizia sportiva che implica il rischio di una maxi multa e 1 o più punti di penalizzazione. Devi depositare tutti gli accordi presso la lega o la federcalcio e se non lo fai c’è un potenziale reato.

Lo scambio Spinazzola-Pellegrini tra Roma e Juventus? In questo c’era un segno nella chiusura delle indagini, ma non si pensava che la Procura di Roma fosse coinvolta nell’invio delle carte. Bisogna capire se realmente c’è questo fronte sul quale parliamo di tempi molto lunghi, non ci sono in vista deferimenti o la chiusura delle indagini”.

