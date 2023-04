Avv. Chiacchio: “Processo Juve? Esistono tre possibili epiloghi…”

L’avvocato è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal

L’avvocato Edoardo Chiacchio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sull’udienza del processo alla Juve che si sta svolgendo in questi minuti al Collegio delCONI.

“Il legale della Juve ha detto che ci sono buone premesse? Quando si affrontano i processi bisogna sempre pensare positivo. Oltretutto in questa vicenda la FIGC non si è costituita, perciò non c’è la controparte per il club bianconero. E si tratta senz’altro di un aspetto sempre a favore. Se oggi sarà accolto il reclamo della Juventus si tratterà di una grande sconfitta per FIGC e Procura Federale. Si renderebbero vani i tanti ed efficaci sforzi di Chinè che ho avuto modo di ben osservare personalmente. La giustizia sportiva è così, ha tempi imprevedibili e poi non sappiamo che cosa è successo tra il giorno della sentenza e oggi. Nel caos in cui l’accoglimento del ricorso sia parziale, i tempi si allungherebbero, perché sarà emessa una nuova sentenza anch’essa impugnabile. E andremmo a fine campionato. Se invece ci sarà rigetto del ricorso della Juve, finirà tutto qui. Il blitz della Guardia di Finanza nella sede della Turris? Si tratta di un atto dovuto, io non mi preoccuperei anche perché il Napoli è stato già prosciolto“.

