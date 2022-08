Verona-Napoli: Probabili Formazioni, Statistiche e dove vederla

Verona–Napoli, match valido per la prima giornata di Serie A 2022/23, si gioca oggi, allo stadio Bentegodi di Verona, alle ore 18.30. Di fronte la squadra di Cioffi e quella di Spalletti.

Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite d’esordio stagionale in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. ùI partenopei non sono mai arrivati a sei vittorie di fila nel match di debutto stagionale nella competizione (cinque anche tra il 1985 e il 1989). Nell’ultima stagione il Verona è stato sconfitto nella gara di esordio in Serie A (2-3 contro il Sassuolo); i gialloblù non perdono due esordi stagionali di fila dal periodo 1989-1999

Verona Napoli: Probabili Formazioni

Tameze può arretrare in difesa, con Magnani e Amione fuori

L’assenza di Ceccherini (squalificato e infortunato) e il ritardo nelle strategie di rafforzamento in difesa fanno scattare l’emergenza nel terzetto arretrato: Dawidowicz e Gunter sono pressoché certi del posto, lo slot rimanente se lo giocano Magnani (disastroso in Coppa contro il Bari) e Bruno Amione, ma attenzione all’ipotesi in risalita nelle ultime ore di un arretramento di Tameze. La novità in mediana dovrebbe essere il recupero dal 1′ di Antonin Barak, che si candida a chiudere la cerniera insieme a Hongla (o Tameze, qualora non dovesse essere schierato nel pacchetto arretrato) e Ilic. È invece out Miguel Veloso, fermato per un turno dal giudice sportivo. Con Simeone ai saluti (sarà un nuovo giocatore proprio del Napoli), in attacco dovrebbe essere riproposta la coppia Lasagna-Henry.

Kvaratskhelia e Kim verso la prima da titolari

Spalletti attende l’esito della trattativa per Raspadori e, soprattutto, di risolvere la questione Meret: probabile che a Verona sia proprio l’ex SPAL e partite titolare sebbene sia da tempo sul mercato. Possibile esordio per Kim Min-Jae e Kvaratskhelia dal primo minuto. Nel 4-3-3 del Napoli Meret tra i pali con difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim Min-Jae e Mario Rui. In mediana dovrebbe trovare spazio Zielinski (Fabiàn pare destinato al PSG) con Lobotka e Anguissa mentre nel tridente offensivo spazio a Kvaratskhelia, Lozano (Politano dovrebbe saltare la sfida per infortunio) e Osimhen.

VERONA (3-5-2): Montipò; Faraoni, Gunter, Coppola; HongI, Tameze, Barak, Ilic, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Verona-Napoli, Statistiche Della Gara

Verona e Napoli non pareggiano in casa dei veneti in Serie A dal 1988 (1-1 in quel caso); da allora, quattro successi interni e otto esterni.

Il Napoli ha vinto le ultime cinque partite d’esordio stagionale in Serie A: si tratta della serie aperta più lunga di successi consecutivi nel massimo campionato. I partenopei non sono mai arrivati a sei vittorie di fila nel match di debutto stagionale nella competizione (cinque anche tra il 1985 e il 1989).

Nell’ultima stagione il Verona è stato sconfitto nella gara di esordio in Serie A (2-3 contro il Sassuolo); i gialloblù non perdono due esordi stagionali di fila dal periodo 1989-1999 (quattro in quel caso).

Il Napoli ha vinto le ultime tre partite dello scorso campionato, senza subire gol; soltanto due volte, i partenopei sono arrivati a quattro successi consecutivi senza incassare reti in Serie A: nel 1934 e nel 1990.

Kevin Lasagna ha segnato tre gol contro il Napoli in Serie A (tutti con la maglia dell’Udinese): soltanto contro il Benevento ne ha realizzati di più (quattro). Il classe ’92, però, non ha mai vinto contro i partenopei in 10 sfide in Serie A: solo contro la Fiorentina conta più match (11) senza vittoria.

Hirving Lozano ha realizzato contro il Verona il 24 gennaio 2021 al Bentegodi il 3° gol piú veloce nella storia della Serie A (00:08:95), dopo il gol di Rafael Leão nel dicembre 2020 in Sassuolo–Milan e la rete di Paolo Poggi nel dicembre 2001 in Fiorentina-Piacenza. In generale, il messicano ha segnato due reti contro gli scaligeri nel torneo: soltanto contro il Genoa ha fatto meglio (tre) in Serie A.

Victor Simon ha preso parte a tre gol (due reti e un assist) in quattro sfide di Serie A contro il Verona, inclusa una doppietta nella sfida più recente contro gli scaligeri al Bentegodi (il 13 marzo 2022).

Verona-Napoli, Dove Vederla

Il match tra Hellas Verona e Napoli non verrá trasmesso in diretta tv su Sky. Sarà possibile dunque vedere il match in diretta streaming su DANZ, scaricando l’app oppure accedendo al sito della piattaforma tramite i propri dispositivi mobili (pc, tablet e smartphone).

Per questa stagione peró, grazie all’accordo tra Sky e DAZN, i clienti Sky possessori di un abbonamento DAZN potranno aggiungere l’applicazione sul proprio decoder Sky Q, per godere di tutte e 10 le partite di Serie A per turno (7 in esclusiva DAZN, 3 in co-esclusiva con Sky). Disponibile anche il servizio streaming TIMVISION che con il pacchetto Calcio e Sport continuerá a trasmettere tutti i match di Serie A tramite l’applicazione di DAZN.

