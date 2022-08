Dazn…Male la prima! Disdette in arrivo

DAZN non si vede! E si sollevano lamentele globali, considerata la furia che in Rete accomuna i tifosi-utenti italiani a quelli di alcuni paesi europei (in particolare la Germania) e a coloro che perfino dal Giappone reclamano per la mancata fruizione del servizio (relativamente alle gare della Liga spagnola). Cosa è successo? Nulla di nuovo e di terribilmente incredibile, che si sperava fosse finalmente risolto. Invece no.

Ancora una volta la piattaforma in streaming ha rilevato problemi che hanno colpito gli abbonati. Non è solo questione di buffering, di ricezione a singhiozzo, di segnale debole o ricezione. Anche peggio. Blocchi improvvisi, spettatori espulsi dal collegamento e impossibilitati a rientrare effettuando il login.

È successo durante le partite Lazio-Bologna e Fiorentina-Cremonese (persistendo anche in occasione di quelle previste per la serata, Salernitana-Roma e Spezia-Empoli) ma intoppi si erano registrati anche per Milan-Udinese e Lecce-Inter di sabato. Per questo la rabbia è tracimata sui social. Già scontenti per gli aumenti previsti per questa stagione, la delusione degli spettatori che hanno messo mano alla tasca e accettato obtorto collo l’aumento delle tariffe è divenuta tale da minacciare disdette immediate.

Quali sono le ragioni dell’avaria? Da cosa nasce questo guasto tecnico? È da sovrapporre a quanto avvenuto l’anno scorso? La deduzione immediata è che alla prima vera ‘uscita in mare’, la nave si sia andata subito a schiantare contro uno scoglio dopo il varo dei nuovi sistemi (come per la gestione della concorrenza) e il ritocco verso l’alto dei costi.

E se nella scorsa edizione della Serie A il blocco fu generalizzato contestualmente al calcio d’inizio di Inter-Genoa, salvo trovare risoluzione poco dopo, questa volta le ragioni del disservizio sono altre. Più che un problema di banda sullo streaming o di connessione domestica sembra si sia verificato un problema di autenticazione.

Cosa significa? Che il collegamento parte ma dopo poco (oppure a match in corso e a visione iniziata da un po’) si manifesta in sovraimpressione la segnalazione di un errore di rete non meglio identificato con la scritta “Qualcosa non ha funzionato”. In alcuni casi si fermano le immagini ma si può ascoltare ancora l’audio, fino a quando non salta tutto.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati