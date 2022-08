Kalidou Koulibaly si presenta, Gol al minuto 19!

Kalidou Koulibaly ha esordito nel migliore dei modi a Stamford Bridge. Al minuto 19 di Chelsea-Tottenham, il franco senegalese ex Napoli ha messo a segno un eurogol sugli sviluppi di calcio piazzato. I compagni di squadra lo hanno festeggiato al massimo, lo stadio inglese è subito ai suoi piedi.

La rete, di pregevolissima fattura, ha regalato il vantaggio alla compagine di Tuchel ed ha sbloccato un match che si preannunciava più difficoltoso del solito. Le immagini sono arrivate subito a Napoli e hanno fatto il giro della rete.

tifosi azzurri hanno subito inondato il web con le immagini del difensore franco senegalese festante per la prima rete con la maglia del Chelsea all’esordio a Stamford Bridge. Il ricordo lasciato in terra partenopea è vivo, anche in azzurro, tra l’altro, Koulibaly con slanci di grande generosità si lanciava in avanti mettendo a segno, molto spesso, gol straordinari che hanno scritto anche pagine di storia importanti per il Calcio Napoli e tutti i suoi appassionati in giro per il mondo

Kalidou Koulibaly, Ecco “Il battesimo all’Inglese”

