Chiariello contro Dazn: “E una Vergogna!”

Umberto Chiariello, giornalista di Canale 21 e conduttore di Campania Sport, si scaglia ferocemente, dal suo profilo Twitter, contro la piattaforma streaming Danz.

Infatti, che nella giornata di ieri, ci sono disservizi evidenti, dovuti all’ assenza totale di visione delle gare della sera.Chiaramente, per questo motivo, i social, oltre al buon Chiariello, sono impazziti con tweeter tipo #Disdico azn e #Dazndown .

Premettendo che oggi, alle ore 18, al Bentegodi ci sara’ il debutto in campionato del Napoli, contro il Verona, e la gara sara’ visibile proprio sulla piattaforma Danz, non osiamo immaginare se si dovesse ripetere l’accaduto…ecco di seguito, tanto per gradire, lo sfogo, più che lecito di Umberto Chiariello sul suo profilo twitter, perche’ certamente la cosa e molto grave, non fosse altro per i costi, aumentati , che non sono certamente pari ai servizi offerti

: “Dazn è un vero scandalo. Ho aderito ad ogni possibile offerta, svenando. Ma le partite non le ho viste oggi perché loro come spesso accade hanno problemi di autenticazione. Dopo un anno intero, lasciare la nazione al buio al pronti via è una vergogna!“.

