ULTIM’ORA Mercato: Il Napoli lo acquista!

Mercato: Il Napoli è sempre più vicino a Nehuen Perez a titolo definitivo dall’Udinese e l’operazione potrebbe concludersi positivamente già oggi.A riferilo e’ l’esperto di mercato Fabrizio Romano

“Il Napoli è pronto a concludere presto l’accordo per Nehuén Pérez. Trattativa giunta alle battute finali ora con l’Udinese, dopo aver concordato i termini personali. Tutte le parti sono fiduciose nella possibilità di realizzarlo presto. L’Atlético ha la clausola di rivendita per Pérez. Il Napoli sta lavorando adesso per chiudere l’operazione con l’Udinese oggi. Potrebbe essere questione di ore”.

Dunque finalmente, oseremmo dire, sembra essere giunto al termine il tortuoso acquisto del tanto desiderato difensore centrale da parte del Napoli. La partenza di Kim non era stata colmata nel migliore dei modi in estate, l’assenza del sudcoreano gravava come un macigno sulle spalle dei difensori azzurri.

il presidente De Laurentiis e il da Meluso hanno valutato alcuni profili per rinforzare la retroguardia ed hanno deciso di puntare su Perez dell’Udinese. ‘L’operazione con i friulani e ‘in dirittura d’arrivo; accordo ormai finalizzato tra i due club, il tutto potrebbe essere definito nella giornata odierna.

Investimento totale da 18 milioni di euro (dovrebbe essere 16 milioni di euro più 2 di bonus), una cifra rilevante, ma necessaria per rinforzare il reparto difensivo e tentare di risolvere i problemi riscontrati nella prima parte di stagione. L’Atletico Madrid aveva il 50% della futura rivendita. Per Perez, invece, contratto di 4 anni e mezzo a circa 1.6 milioni di euro a stagione

Il Napoli, è senza dubbio, è la società più attiva in Italia per quanto riguarda il calciomercato invernale. Il club azzurro, infatti, ha già accolto ufficialmente Traoré, Mazzocchi e Ngonge e si prepara ad accogliere anche Dendoncker (si aspetta solo l’ufficialità) e Nehuen Perez. Sen son rose fioriranno…piccoli campioni crescono! Ora tocca a Walter Mazzarri

