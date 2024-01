Il Mercato del Napoli presenta cinque facce nuove. I dettagli

Il Mercato del Napoli, nella finestra invernale, si chiude con cinque facce nuove messe a disposizione del tecnico Walter Mazzarri. Una vera e propria rivoluzione quella attuata dalla società, non solo per rinforzare l’attuale organico, ma gettando le basi per il futuro, anche se al momento non si conosce a chi sarà affidata la guida tecnica nella prossima stagione.

Mazzocchi, Traore’, Ngonge, Popovic (Quest’ultimo in prestito fino a giugno al Monza) Dendoncker, e Perez, i nuovi arrivati, che vanno a rimpinguare il numero della rosa, oltre che la duttilità tattica di alcuni, i quali possono ricoprire più ruoli se le emergenze del momento lo richiedono.

Chiaramente non si tratta di calciatori affermati ed abituati a palcoscenici internazionali, ma di prospettiva ed idonei a quelli che sono i parametri della società di De Laurentiis, il quale probabilmente, oltre ad aver ammesso gli errori commessi in estate sulla campagna acquisti scriteriata e rivelatasi fallimentare, mette le basi per una rivoluzione della squadra Campione d’ Italia, riproponendo un nuovo ciclo, con facce nuove e scommesse, si spera, vincenti.

Il Mercato delle facce nuove per stimolare quelle “vecchie”!

La finestra invernale di mercato ha visto senz’ altro protagonista il Napoli, attivo fino alla fine attuando un vero e proprio Restyling alla rosa, andando a ricoprire le caselle mancati, oltre che dare al tecnico la possibilità di poter scegliere, visto che il numero dei calciatori in rosa è sicuramente aumentato.

Dove si nota certamente che numericamente vi ‘e’ l’imbarazzo della scelta, dalla trequarti a salire, ad esempio, risultano davvero tante le mezz’ali a disposizione, e nel gioco delle coppie troviamoKvara-Traore’, Politano-Ngonge, Zielinsky (Non chiaro cosa voglia fare il Napoli di lui visto il mancato rinnovo)-Lindstrom con i tre attaccanti Osimhen-Simeone-Raspadori.

In Mezzo al campo invece troviamo Lobotka, Anguissa, Cajuste, Gaetano, Dendoncker, Demme, anche se qui sono ancora aleatorie le posizioni di due azzurri, I tedesco ai margini ed il giovane di Cimitile forse in uscita con destinazione Empoli.

Infine la retroguardia, quella che probabilmente presenta più problemi, almeno fino all’ avvento di Mazzarri in panchina, con i tre numeri uno Meret, Gollini e Contini più che certezze tra i pali, con i centrali Rrhamani, J. Jesus, Natan, Ostigard (Non si capisce perché’ non si sia puntato su di lui, mentre si raffredda la pista Genoa) ed il nuovo arrivato Nehuen Perez, e gli esterni bassi Di Lorenzo, Mario Rui, Olivera e Mazzocchi

Il Mercato cassa gli alibi per tutti? Lo vedremo dal 1°Febbraio!

Una rosa dunque rimpinguata e portata a 26 elementi, 24 con le eventuali cessioni di Gaetano ed Ostigard, in attesa di capire cosa sarà di Zielinsky e Demme, che avrà a disposizione Mazzarri da qui a fine campionato per conquistare la zona Champions e ridare luce alla classifica finora povera di risultati.

È chiaro che ora sono finiti gli alibi per tutti! Ci si aspetta il cambio di passo sotto il profilo mentale da parte di chi, fino ad oggi, non ha dato l’impressione di essere nella squadra Campione d’ Italia. Quindi basta proclami e chiacchiere sui social, basta gestioni alla Dott.Jekyll e Mister Hyde, basta con i mal di pancia contrattuali, ora e tempo di tirar fuori voglia e carattere per risalire la china, dimostrando rispetto e professionalità verso Napoli, e che si lasci lavorare Mazzarri visto che qualcosa già si vede, dando fiducia al tecnico a tempo per salvare una stagione che certamente, visto il recente passato, ci si aspettava diversa.

Ora non contano ne contratti, né procuratori, né futuro milionario, conta solo il Napoli, e se non lo volete fare per Napoli, vi ricordo che siete professionisti e ben pagati, ED INDOSSATE I COLORI DI UN POPOLO, quindi rispettate almeno l’etica professionale, siete una squadra! È giunto il momento di dimostrarlo, e chi non se la sente chieda di non partecipare, almeno si capirà chi e solo un passaggio e chi invece, con gratitudine ed impegno, nei cuori dei napoletani vorrà restare!

