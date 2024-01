Napoli: Lista Champions, vanno esclusi i nuovi acquisti.

Mentre il club partenopeo è impegnato alacremente sul mercato, si sta trattando per la chiusura su Nehuen Perez, c’è un particolare da tenere in considerazione.

In previsione della prossima sfida con il Barcellona, non tutta la rosa potrà essere inserita nella lista UEFA.

Il Napoli, nello specifico, può presentare tre cambi, rispetto alla lista presentata durante la fase a gironi. Con gli arrivi di Mazzocchi, Ngonge e Traore’ , già i tre sostituti li avrebbe. A questi però, vanno aggiunti Dendoncker e il difensore centrale, probabilmente Nehuen Perez. Due di questi andrebbero esclusi, secondo quanto e’ previsto dal regolamento europeo. Considerando, che la prima sfida, tra il Napoli e gli spagnoli, si giocherà il 21 Febbraio, al Maradona, non resta molto tempo per decidere.

Da un lato andranno valutate le condizioni fisiche di ognuno, permangono dubbi su Traore’ ad esempio, poi da qui al 31 Gennaio, bisognerà vedere chi sarà acquistato, o ceduto. La situazione di Zielinski non è definitiva al momento, il polacco dal 01 Febbraio può accordarsi, con qualsiasi altra società, non è detto che il Napoli non lo ceda prima, per monetizzare qualcosa.

Su Politano ci sono dei segnali di schiarita, ma attualmente la sua posizione è ancora incerta.

Da pochi minuti ufficialmente Zerbin è passato al Monza, per cui un posto viene liberato. Da capire poi se Natan e Olivera, saranno disponibili per il confronto con i blaugrana. Sul brasiliano, ci sono molti dubbi, mentre per il terzino sinistro, il rientro sembra vicino.

Questa la situazione attuale, certo è che di tutti gli acquisti fatti in Gennaio, non tutti potranno far parte della competizione europea.

Per Mazzarri un bel nodo da sciogliere, che valuterà al momento giusto, per ora in testa, il tecnico toscano ha solo la sfida dell’ Olimpico.

