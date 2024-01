Ultim’ora: Il Mercato porta in dote Cyril Ngonge. I dettagli

Cyril Ngonge vicinissimo al Napoli, il club azzurro avrebbe trovato l’accordo con il Verona per il trasferimento del giocatore, restano da limare solo alcuni dettagli. A rilanciare la notizia è il giornalista SKY, Gianluca Di Marzio:

“Dopo Traoré dal Bournemouth, il Napoli ha trovato l’accordo anche con il Verona per Cyril Ngonge. Intesa trovata nella notte tra le due società e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli per l’arrivo dell’attaccante classe 2000. Superata quindi la concorrenza della Fiorentina, che negli ultimi giorni aveva ripreso i contatti per l’ex Groningen”.

Cyril Ngonge si aggiunge a Mazzocchi e Traore’, mancano il centrale difensivo e centrocampista

In seguito all’arrivo di Mazzocchi, il Napoli continua le proprie manovre sul mercato per rinforzare la rosa e consentire a Mazzarri di aggiungere tasselli rilevanti alla squadra. L’affare Traoré è ormai stato definito, ma il club azzurro è pronto ad assicurarsi anche le prestazioni sportive di Cyril Ngonge

Difatti, avrebbe raggiunto un accordo con il Verona per il calciatore belga. Intesa trovata nella notte tra le due società e adesso restano da sistemare gli ultimi dettagli. La classe 2000 ha dato un contributo importante in fase realizzativa alla squadra di Baroni, realizzando sei gol e fornendo due assist ai compagni fra Serie A e Coppa Italia.

