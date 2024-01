Calciomercato: Ora lo specchio” non e’ piu segreto, fatto dalle mille voci, tra entrata ed uscita, dove la dismissione di calciatori sembra essere la fase più predominante rispetto alle possibili, quanto urgenti, entrate richieste dal momento della squadra, visto anche il numero esiguo in ruoli chiave, oltre che la mancanza di leader che in questo momento servirebbero non poco al malcapitato tecnico di San Vincenzo.

Molti i malumori e malcontenti cresciuti a dismisura nell’ ambiente azzurro, sopiti dalla vittoria in zona Mazzarri, domenica nel derby al Maradona, e da quell’ abbraccio collettivo che ha rimosso la mancanza di gruppo tanto pubblicizzata nel periodo del ritiro punitivo. Un’immagine certamente bella quella sotto la curva, ma che apre allo scenario più plausibile possibile in questo momento, i dissapori e le volontà di fuga sono dovute alla gestione societaria?

Probabilmente si, anche perché’ a differenza di tanti creduloni che si sono fatti ammaliare nella conferenza stampa di ammissione e responsabilità patronale, i calciatori vivendo direttamente la nocività della gestione, sanno benissimo che non bastano poche parole per diversificare la favella dai fatti! E tale è la situazione del Napoli, tanta approssimazione, ma gestione e sterzata zero! Una malsana volontà di applicazione del cambiamento, in un prodotto io…logicamente impuro!

Calciomercato: Finestre chiuse anche in inverno?

L’esempio più palese e rappresentato da questa finestra di mercato, dove il Napoli, pronti via, avrebbe dovuto acquisire già i tre pezzi che mancano, dove il solo Mazzocchi è andato si a rimpinguare la rosa, Zanoli sta per essere ceduto alla Salernitana, ma non è certo acqua che toglie sete! Per carità, il ragazzo darà il 100% a questa maglia, ma se già in estate non si è provveduto ad acquisire un centrale di difesa ed un altererò di Politano, oltre che un centrocampista simile alle caratteristiche di Anguissa, e chiaro che oggi ci si aspettavano mosse in tal senso

Ma finora solo chiacchiere senza costrutto, con gli azzurri che si presentano ai nastri di partenza della Supercoppa Araba certamente con bilanci contabili eccellenti, ma altrettanto consapevoli che tra assenze ed infortuni, manca la materia prima nei ruoli evidenziati in precedenza! Senza dimenticare un tecnico a termine che sta provando a ridare luce, a chi ad oggi, risulta aver staccato prima ancora di aver iniziato il campionato.

Perché’, certamente penserete, difendere Mazzarri e prendersela con squadra e società? Ve lo spiego in via maccheronica e nella maniera più chiara e semplice, l’ allenatore, per quanto motivatore, prende una squadra in corsa, piena di incognite irrisolte e mal gestite in alcuni Osimhen tra contratto e figuracce social, Vara ed il procuratore che fa solo casini dalla Georgia, Mario Giuffredi che sa più cose lui che il DS del Napoli Meluso, Zielinski che sembrava legato a Napoli andrà via, Demme isolato per due anni perché’ non e voluto andar via, un allenatore francese, Rudi Garcia, presentare in pompa magna per poi essere prima screditato poi esonerato, insomma un caos totale, dove i risultati purtroppo scadenti ed irritanti del gruppo scudettato hanno fatto il resto

Ora in tutto questo caos, e con poca possibilità di lavorare serenamente in allenamento, al posto di Mazzarri, chi avrebbe potuto far meglio? Neanche Guardiola,a mio modesto avviso, sarebbe stato la risoluzione del problema, anche perché’ parliamo di una situazione pregressa, iniziata a gennaio scorso, e mai veramente risolta, avviando il processo classico nel calcio, di sedersi ad un tavolo e costruire il futuro, fatto non di scommesse ma di certezze e continuità!

Calciomercato: odio l’estate…ma anche l’inverno!

Natan, Cajuste e Lindstrom? Non sono continuità ma scommesse! E se per i primi due vi è stato spazio e ruoli di loro pertinenza, per il povero danese, non visto da entrambi i tecnici, vive un equivoco tattico che dimostra l’approssimazione con cui viene acquisito. Altererò di Politano? Non scherziamo, una bufala tattica che rischia di rovinarne il gusto di vederlo in campo, poiché sapranno tutti che lui ha sempre giocato da trequartista (Al posto di Zielinski per capirci) nell’ Eintracht di Francoforte, ora perché’ insistere sulla fascia e non dargli la possibilità nel suo ruolo, oltretutto si preferiscono Zerbin e Gaetano, quindi mortificando anche la poca conoscenza delle caratteristiche tecniche del calciatore!

Ma sono stati spesi 35 milioni per Raspadori il diktat e chiaro! Ma se Simeone da più dello stesso Jack in questo momento, perché’ insistere? Capite ora il riferimento al caos? Sarebbero bastati in estate i ricambi giusti, 4 acquisti mirati, e forse cedendo Osimhen, per ridare ancora più linfa e nuove leve alla squadra, per rafforzare ancor di più un giocattolo perfetto, ma soprattutto, trattenendo i creatori di questo fortino invalicabile (Spalletti e Giuntoli). Ma chi parla di progetto dovrebbe ripassare la storia di Palazzo Maddaloni, dove tanti ingegneri si sono succeduti ma la politica ha sempre spezzato i passi al momento dello sviluppo e della crescita

Ebbene, e questo il succo della storia di uno scudetto, come deturpare un capitale di crescita e sviluppo, e renderlo inutile ai fini dello stesso, solo per la collettività intendo, ma per il singolo è sempre positivo, visto che gli incassi passati sono utili di grossa taglia a bilancio (circa 80 milioni) ma che restano saldamente in cassa, anche perché’ acquistare tanto per far numero servirebbe a poco, visto anche che non si conosce ancora il capitano della nave del prossimo giugno!

Concludendo questa analisi sul momento del Napoli, in attesa della gara di giovedì a Riad contro la viola, Mazzarri resta solo contro tutti, l’anello d’ avanti ed il serpente alle spalle si potrebbe dire, ma con un gruppo che sembra pian paino acquisire la forma e la fiducia e chissà che la sorpresa non giunga proprio dalla lontana Arabia! Assente ingiustificato? Beh, ormai non fa più storia, ma certo la geografia gestionale del Napoli resta sempre la stessa, per farvi capire stamane ho fatto un errore, ho chiesto scusa, ma avevo fatto anche ieri nella stessa modalità’…sarà ego oppure stupidità? E chi Lo sa! Una cosa però e chiara, non lascia andar via a cuor leggero chi ha portato il sereno, ma forse chi ha preso le valigie per fuggire, ha capito di più di chi non vuol vedere e capire! A te la linea Adl

