Zielinski pronto per la semifinale.

Nonostante le tante voci di mercato, che lo vedrebbero già sulla via di Milano, Piotr Zielinski è tornato ad allenarsi in gruppo. Contro la Fiorentina, nella prima semifinale di Supercoppa, vuole esserci, nell’undici titolare.

Nel secondo giorno di allenamento, per il Napoli, in quel di Riyadh, si è rivisto anche Cajuste. Lo svedese dopo il problema riportato, contro la Salernitana, nella seduta odierna ha svolto parte del lavoro, in gruppo, buone le possibilità di vederlo in campo, giovedì sera.

Per Demme invece non ci sono buone notizie, nella giornata di ieri ha lasciato anzitempo il campo di allenamento, per un risentimento muscolare. Nella seduta odierna, il tedesco non ha preso parte all’allenamento, difficilmente sarà recuperato per giovedì, potrebbe rientrare per l’eventuale finale.

Per ciò che riguarda Zielinski, nonostante alcune voci, lo vedessero fuori rosa, per il mancato rinnovo, le probabilità di vederlo in campo contro la Fiorentina, sono molto alte.

Gli ultimi nodi di formazione, saranno sciolti nella giornata di domani. La formazione titolare, non dovrebbe discostarsi molto, da quella scesa in campo contro la Salernitana. Con Zielinski tra i titolari, resta il dubbio del terminale offensivo. Il ballottaggio Simeone, Raspadori, resterà aperto fino alle ultime ore, precedenti alla gara, con l’ex Sassuolo, attualmente, leggermente favorito.

