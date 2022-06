Stefano Agresti: “Spalletti, sua la resposabilita’ per lo scudetto perso”

Stefano Agresti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, e su Spalletti ha detto:

“francamente. In questo momento io sono qui d’accordo con Spalletti, che con de Aulenti, Io credo che Spalletti l’anno scorso abbia perso una grande occasione perché penso che il Napoli l’anno scorso fosse davvero fattivo per lo scudetto e credo che sia stata anche responsabilità sua se quantomeno non ha lottato fino alla fine per il titolo. Ha buttato punti in modo clamoroso. Soprattutto in casa contro squadre di livello nettamente inferiore rispetto al Napoli, in momenti nei quali era impensabile accusare dei passi falsi a quel modo. Io penso che il Napoli l’anno scorso assieme all’Inter, guarda lo scudetto, l’ha vinto il Milan, ma io ti dico che Napoli e Inter, a mio avviso l’anno scorso avevano l’organico più completo di tutti. Se entrambe hanno perso delle occasioni clamorose per vincere lo scudetto, il Napoli almeno doveva lottare fino all’ultimo, quindi a mio avviso Spalletti ha delle responsabilità per quello che è successo l’anno. In vista della prossima stagione? Francamente mi sembra che il suo punto di partenza rispetto a quello di de Laurentis sia più realistico.”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati