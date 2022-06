Napoli a babbo morto

A babbo morto.

Sembra un buon titolo per il nuovo film della De Laurentis Academy. Registi cercasi. Il Giugno senza calcio e’ un eterno domani. Si vive al futuro. Vedremo. Valuteremo. Ci siederemo e ne parleremo. Tutto futuro mentre i calciatori vivono al presente. Questa disincrasia tra chi gestisce e chi è gestito è causa della crisi napoletana. Lo spunto di questa simpatica nostra riflessione vien fuori da questo rimandare diventato il motivetto della ssc Napoli di fine Giugno. Per Koulibaly se ne parlerà a Dimaro, per i vari Mertens, Ospina, Fabian, Politano, Demme ed altri “cento” che abbiamo dimenticato, ci sarà una vera e propria campagna di incontri nella amena cornice di Dimaro. Pronti gli ambasciatori. Si preparino le delegazioni. Tutto questo senza toccare lo spinoso argomento dei Giovani. Gaetano, Zerbin, Zanoli che faranno? Restano, vanno, vengono, di certo si valuterà. Tempo futuro e i giovani del futuro. Il Presente a Napoli sembra diventare realtà parallela. A voler ironizzare al momento il Napoli non sa se può giocare a calcio o a calcio a 5. Riuscirà Spalletti ad organizzare una partitella in famiglia? Avrà i numeri?

Caro Mister a babbo morto. Ritorno al Futuro per la De Laurentis e co. academy.

In questo bailamme di ironia e cinema da commedia la tifoseria resta basita. Calcio o cinema? Boldi e De Sica o Spalletti e Giuntoli? Quanto è sottile il limite di certe situazioni. Non ci si offenda mai, il Giugno dei giornalisti è complicato. Si gioca a cercar spunti di riflessione.

HIC ET NUNC. Qui ed ora.

Caro nostro Orazio a Napoli è li e si vedrà.

