Stefano Agresti: “Il Napoli deve temere la Roma, i Friedkin vogliono investire”

,Stefano Agresti, giornalista della gazzetta dello sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, e si è cosi ‘ espresso sul mercato della Roma:

“Sono molto ben disposti, stanno investendo. Ieri c’è stato un incontro che sta portando all’acquisto di frattesi da parte della Roma. È chiaro che i francesi non è il calciatore che cambia le sorti di una squadra, però è un calciatore prezioso, italiano e quindi questo agevola anche la compilazione delle liste. Ma soprattutto è un investimento. Eh? Attorno ai 20 milioni posto più. E questo ovviamente è indicativo di quanto siano presupposti a investire, quindi è normale che il Napoli debba preoccupare della Roma in prospettiva? E poi, per quanto riguarda le prime tre alle quali FACEVI riferimento, è vero quello che dici, però poi aspettiamo la fine del mercato. Perché? Perché vediamo cosa faranno, perché magari ci saranno anche delle rinunce importanti. Abbiamo raccontato del budget del Milan, del del nuovo proprietario cardinale, che non è straordinario, stanno parlando di 50 milioni di euro, non sono pochi nel mercato attuale, ma non sono nemmeno quelli che ti permettono di cambiare volto alla squadra, probabilmente per cui vediamo. che cosa faranno realmente sul mercato di tutti quanti però è chiaro che in questo momento c’è che il napoli si debba guardare le spalle a me pare un dato di fatto è che la roma stia arrivando da dietro con grande ambizione diciamo questo sì questo è innegabile”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati