Raffaele Auriemma: “Attenti ad Anguissa, ed al Marpione Moiuronho”

Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marte Sport Live, onda su Radio Marte e parlando di A:nguissa ha detto

“Sulla questione anguissa, bisogna stare molto attenti perché così come il Corriere dello Sport, attraverso il direttore Ivan Zazzaroni, fece notare che c’era malumore nell’entourage di Anguissa per un premio che il Napoli non gli avrebbe riconosciuto. Un premio che. Che è dovuto prendere dal suo club, dal falam e che il Napoli gli avrebbe promesso di dare, che poi non gli avrebbe dato questa cosa avrebbe provocato un po di malumore. E sapete chi è il marpione che è andato a bussare alla porta di anguissa? Si chiama Jose Mourinho. José Mourinho ha chiamato anche per capire la sua disponibilità a trasferirsi a Roma, perché Mourinho fa così il mercato lo fa praticamente lui, ha preso matic, adesso ha puntato gli occhi su Cavani e ha chiamato front. Quindi la notizia è questa, attenzione perché Mourinho? Vuole papparsi fra anguissa, sarebbe un bel problema, perché nel Napoli un calciatore determinante e nel Napoli non ci sono alternative come anguissa. Ci sono dei nomi che girano, come quello di tameze, che ha caratteristiche analoghe, ma non è la stessa cosa, mentre molto più simile a lui potrebbe essere thorsby della Sampdoria. Un nome che torna. di nuovo di moda nelle questioni del mercato del napoli”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati