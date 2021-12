Spalletti: “La squadra ha vinto con carattere! Complimenti ai ragazzi, non era facile”

È da poco terminato l’ultimo match del girone di Europa League 2020-21 della SSC Napoli. Gli azzurri si sono imposti per 3-2 ai danni del Leicester rischiando anche di terminare la fase a gironi da capolisti, ma il rigore sbagliato dal Legia al 97’ minuto ha rovinato la festa ai partenopei.

Le parole di Spalletti

Nel post partita, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

– “Cosa è che la rende più soddisfatto della gara di oggi?”

– “Siamo stati capaci di tenere testa a tutte le difficoltà e abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo. Sicuramente potevamo approcciare la gara con più convinzione, ma abbiamo avuto tanto carattere. I giocatori hanno dimostrato di averne tanto vincendo la partita, faccio i complimenti a tutti”.

– “Considera questa vittoria come pesante?”

– “Sicuramente. Con tutte le pressioni che avevamo, aver vinto rimette a posto molte cose. Tutti trarranno tanta forza da questo successo”.

– “Saranno necessari i rientri?”

– “Oggi avevo anche Politano a disposizione ma si è sentito male nel pomeriggio. L’avrei potuto far giocare nei minuti finali, per fortuna Manolas è rientrato oggi. Con tutti questi indisponibili diventa dura e per questo faccio ancora di più i miei complimenti ai ragazzi”.

– “Cosa ne pensa della prestazione di Elmas?”

– “È una persona splendida, si adatta ad ogni ruolo e tira sempre fuori le cose giuste. Alla fine del primo tempo era dispiaciuto per qualche episodio ma poi gli ho detto che se avesse fatto gol mi sarei sdraiato per terra, poi mi sono trattenuto fino alla fine. Ha fatto un gol da giocatore completo. Elmas fino a questo momento ha giocato ben 29 partite perché anche in Nazionale è sempre stato titolare e bisogna tenere conto del suo straordinario rendimento”.



– “Quanto conta la fortuna?”

– “Questo non lo so, ma io ne ho tanta.”

