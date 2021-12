Elmas ci crede : “Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra”

Eljif Elmas, trequartista azzurro della squadra allenata da Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di SKY SPORT, riguardo la vittoria, grazie ai suoi due gol, contro gli inglesi del Leicester. Vittoria che vale 3 punti e secondo posto alle spalle dello Spartak Mosca.

Queste le sue considerazioni sulla partita e sulla qualificazione ai playoff: “Ci siamo qualificati e questo rende la serata importante. Contento per i due gol, ma di più per la squadra che va avanti. Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra e di essere tutti pronti per giocare. Spalletti ci ha sempre detto che siamo una squadra forte e oggi lo abbiamo fatto qualificandoci per il prossimo turno...”.

Chiosa finale sulla sua prestazione e il ruolo da lui interpretato: “La mia posizione in campo? Provo a fare del mio meglio e di seguire le indicazioni del mister, spero di migliorare ancora”.

