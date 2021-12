Maradona: Nel bene o nel male purché se ne parli.

Da bambini tutti hanno un sogno, c’è chi vuole vedere il mondo dalle stelle, c’è chi vuole esibire la sua arte davanti a centinaia di persone, c’è chi vuole indossare la medaglia d’oro più grande che esista. I sogni sono infiniti, ma ciò che li accomuna è l’immedesimazione. Ognuno di noi, almeno per un istante, si è immedesimato nel proprio idolo di riferimento, e negli anni ’80 a Napoli, l’idolo aveva un nome e un cognome: Diego Maradona.

Chiunque è consapevole che Maradona per la città di Napoli non era semplicemente un calciatore fuoriclasse: era la voce della città e il riscatto del popolo. Per questo motivo tutto ciò che riguarda il campione argentino, a Napoli più che in ogni altra città, è profondamente sentito. Dalla commemorazione allo Stadio intitolato a suo nome fino ad arrivare al film di Paolo Sorrentino “E’ stata la mano di Dio”.

“E’ stata la mano di Dio”

Il film di Paolo Sorrentino, uscito nelle sale il 24 novembre, è la dimostrazione cinematografica dell’importanza di Maradona per il popolo napoletano. La sua figura infatti è presente più come manifestazione divina che come calciatore.

La chiave del racconto del regista, non è la storia del fuoriclasse argentino, è la sua storia. Il film in effetti è l’autobiografia di Sorrentino, il quale perde i genitori molto presto a causa di un incidente, nel quale non si trova coinvolto perché “salvato”, inconsapevolmente, da Maradona.

Sogni, risate, dolore, angosce esistenziali, nella cornice della Napoli degli anni ’80, hanno permesso a questo film di essere il candidato perfetto agli Oscar 2022 come miglior film straniero in rappresentanza dell’Italia.

Critiche

Come di consueto, all’uscita di un film corrisponde la pubblicazione della critica, la quale ha apprezzato molto la volontà di “mettersi a nudo” del regista napoletano. Tuttavia ci sono state anche delle critiche particolarmente severe, forse estreme, non solo nei confronti del regista e del film, ma addirittura nei riguardi degli spettatori.

Camillo Langone: Illogico vedere il film di Sorrentino

“Chi va a vedere il nuovo film di Sorrentino è illogico” è il titolo dell’articolo pubblicato su Il Foglio da Camillo Langione, il quale ha scelto di non limitarsi alla critica cinematografica, ma ha voluto aumentare il suo raggio d’urto dissacrante, rivolgendosi a tutti coloro i quali hanno apprezzato il lavoro di Sorrentino.

Un estratto del suo articolo cita: “Cinema pieni di spettatori complici del culto pagano verso un divo sportivo che della legge sfacciatamente se ne fregava, e al contempo ligi alla norma governativa sull’occultamento della faccia. Me lo chiedo da antiproibizionista: pensano forse che la droga pesante sia più salutare del virus?”

Parole, quelle di Langone, che hanno il sapore di chi volutamente ha scelto una via spregiudicata per porre l’attenzione su un tema più politico-sociale che cinematografico. Una scelta forse troppo azzardata che sfocia in un moralismo nauseante nei confronti della figura di Maradona che, come su citato, non è il tema centrale della storia. D’altronde il giornalista, come dichiarato nell’articolo, non ha mai visto il film per quattro ragioni:

la sospetta blasfemia del titolo

la presenza dell’insopportabile gigione Toni Servillo

l’aleggiare del noto calciatore e assuntore Diego Armando Maradona

l’obbligo di mascherina nelle sale.

La domanda sorge spontanea: Come si può dare un giudizio ad un film mai visto? Langone evidentemente è stato vittima delle apparenze, ma d’altronde lo recita anche il detto: “Mai giudicare un libro dalla copertina”, in modo particolare un giornalista e scrittore.

Le sue parole, in generale, sono state molto seccanti. Ancor di più lo sono state per tutti coloro i quali vedono, tutt’oggi, nel talento di Maradona la genialità assoluta che prescinde dalla debolezza umana.

