Spalletti, campione Nazionale

Una meravigliosa exit strategy.

La consacrazione Eterna o il passo che ti brucia per sempre.

“Chi nun ten curagg non conosce belle Esperienze” dice, moderatamente, il detto antico.

Il Campione d’Italia che va a dirigere la Nazionale italiana. La cosa è così romantica che quasi stona.

Dalla campagna toscana direttamente a Coverciano.

Tutto gira intorno alla regione di Dante. Luciano Spalletti è il più serio candidato alla panchina lasciata libera da Roberto Mancini.

Sarebbe quel posto in cui nulla potrebbe considerarsi “mancanza”.

Della serie avevo promesso anno sabbatico e riposo ma la Nazionale è altro.

Una specie di chiamata alle armi che non ammette rifiuti.

Non c’è obiettore di coscienza che tenga.

Detto questo alcuni quesiti, per gioco, conviene porceli.

Luciano è allenatore da Nazionale? Gli allenatori di campo possono diventare C.T.?

Quelli che come Spalletti amano il rapporto viscerale e personale, quotidiano, possono far buona figura in Nazionale?

È un lavoro difficile e differente. Lo abbiamo capito in questi anni. Più che allenare calciatori, si tratta di “arredare” ambienti. Amalgamare uomini diversi, di ambienti differenti e farli coesistere.

Di più, il tutto, nei ritagli di tempo di una stagione stracolma di impegni e molto spesso con interpreti saturi, sazi e poco motivati.

Fatta eccezione per le manifestazioni finali, il lungo periodo di qualificazione, è stato in questi anni da più parti attaccato e vilipeso.

De Laurentiis è uno di quelli che mai ha fatto eccezione di critiche ed invettive.

Nel frattempo, Luciano ci pensa.

In bocca al lupo Mister.

