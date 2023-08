Italia: Luciano Spalletti nuovo commissario tecnico

Luciano Spalletti sarà con molta probabilità il nuovo commissario tecnico dell’Italia. L’annuncio ufficiale sarà diramato il 16 agosto. Da capire però il nodo clausola che l’allenatore ex Napoli ha ancora con la società campana. Per ora non trapela nessuna notizia sul versamento della penale, ma in giornata ci saranno intensi colloqui per risolvere la situazione. Secondo rumors il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis potrebbe concedere un lavoro diplomatico e dando così il via libera a Luciano Spalletti di sedersi sulla panchina della Nazionale Italiana. Ma oltre Luciano Spalletti è stato contattato Antonio Conte, mentre Ranieri, Grosso, Allegri e Inzaghi sono piste cancellate. Si dovrà aspettare qualche ora o al massimo il 16 agosto per sapere se l’ex allenatore dei Campioni d’Italia 2022 potrà iniziare il suo ciclo con i colori dell’Italia.

