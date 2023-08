Gabri Veiga scatto d’addio !

Quella di ieri, contro l’ Osasuna è stata probabilmente, l’ultima partita di Gabri Veiga, con la maglia del Celta Vigo.

Lo testimonia una foto postata dal giocatore, sul suo profilo instagram, che lo ritrae assieme alla famiglia dentro lo stadio, ormai vuoto.

Le classiche istantanee, che di solito si fanno o a fine stagione, o per salutare squadra, stadio e città. Tra l’altro, nella prima della Liga, il centrocampista spagnolo non è stato nemmeno schierato nella formazione titolare, un inedito per lui.

Quando si parla di calciomercato non bisogna dare mai nulla per scontato, ma tanti indizi fanno una prova.

Secondo fonti spagnole saremmo ormai alle fasi conclusive dell’operazione, con il Napoli che si sarebbe avvicinato molto, alla clausola da 40 milioni. Inserendo nell’offerta dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Per quanto riguarda il calciatore, contratto di 5 anni, per due milioni a stagione o poco più.

Nella partita di ieri del Celta, i tifosi si sono schierati contro la cessione del loro beniamino, intonando il nome di Veiga, nel corso della gara.

Si attende ora la cessione di Piotr Zielinski all’ Al-Ahli , per chiudere il cerchio. I trenta milioni incassati dalla vendita del polacco, sarebbero dirottati in Galizia, per chiudere con il Celta Vigo. Piotr si è convinto ad accettare l’offerta Saudita, il club arabo ha alzato, seppur di poco, l’offerta per il Napoli, proprio per definire quanto prima l’operazione.

Il club di De Laurentiis sta anche pensando a Lo Celso per il centrocampo, ma prima di tutto, bisognerà definire le due operazioni sopracitate.

C’è anche l’ipotesi, di vedere Gabri Veiga, già nella lista dei convocati per Frosinone.

La squadra, intanto, riprenderà gli allenamenti oggi a Castel Volturno. Nelle prossime ore si attende l’ufficialità, su queste due trattative.

