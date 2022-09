Spalletti a Sky: “Meret? Sa di essere titolare…”

Intervistato da Sky Sport, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato anche di Alex Meret: “Portieri? Abbiamo il secondo e terzo portiere della Nazionale, non potevamo aspirare di più. Alex ha bisogno di giocare e fare prestazioni come quelle di stasera per battere quella timidezza, se si può chiamare così. Per fortuna è finito il mercato, sa di essere titolare e che Sirigu è lì ad affiancarlo e spronarlo perché ha un carattere diverso che può aiutarlo nella crescita”.

