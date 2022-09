Sarri attacca ADL, Ma e’ un “Bluff!”…

Maurizio Sarri dopo la sconfitta della sua Lazio contro il Napoli ai microfoni di SKY non ha risparmiato qualche frecciata nei confronti di Aurelio De Laurentiis, suo ex presidente ai tempi del Napoli. “Io ho bellissimi ricordi di Napoli e uno brutto che è relativo al presidente che presenta Ancelotti senza dirmi nulla. Quella resta un brutto ricordo, con il presidente non ci ho mai parlato perché tanto ha sempre ragione lui“, ha sottolineato Sarri con amarezza.

A fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato il giornalista Diego De Luca sui social: “De Laurentiis andó a Figline a gennaio 2018, a ridosso del compleanno di Sarri, col contratto nuovo. Mai visto un presidente andare a casa di un allenatore. La mancata risposta del mister mise il Napoli nelle condizioni di iniziare a cercare un altro tecnico”.

“Solo una società incauta e sprovveduta avrebbe aspettato la risposta dell’allenatore a fine stagione. Cosa avrebbe dovuto fare, il Napoli, dopo l’ormai implicito rifiuto di rinnovo che geló club e ambiente? Le strade erano ormai segnate: Sarri al Chelsea, nuovo allenatore a Napoli. Mister, dice che Adl presentó Ancelotti senza dirle nulla. Ma lei disse al presidente dei contatti col Chelsea? O si diventa allenatore dei Blues in così pochi giorni?”, ha sottolineato De Luca.

Infatti, proprio quell’ anno in cui Ancelotti divenne allenatore del Napoli, Maurizio Sarri, volò’ a Londra, dal Chelsea, per firmare il contratto, già’ in fase avanzata nei mesi precedenti!

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati