Simeone: Dobbiamo pensare solo a noi stessi!

Ha parlato ai microfoni di Sky sport, Giovanni Simeone, dal ritiro della Turchia, affrontando vari temi, soprattutto quelli legati alla lotta scudetto:

“Ci sono molte squadre, il campionato è aperto, se consideriamo che ancora non è finito il girone di andata. Dobbiamo pensare a noi stessi, se lo faremo, non c’è nessuna squadra che può fermarci. Continueremo a fare quello che stiamo facendo, cercando di tirare fuori la cazzimma in ogni partita”

Si è subito adattato allo slang napoletano, El Cholito, che poi analizza la ripresa delle attività, in maglia azzurra:

“Avevo tanta voglia di tornare ad allenarmi, insieme alla squadra. Mi fa piacere rivedere i compagni, ora ripartiamo con le amichevoli, che sono importanti per proseguire il lavoro. Abbiamo avuto due settimane di riposo, ma la testa è stata sempre sul Napoli, sulla voglia di continuare a fare bene. Vogliamo fare il massimo, per dimostrare l’identità del club. Il Napoli cerca sempre di creare gioco, per noi attaccanti è più facile fare gol”

In realtà nell’amichevole con l’Antalyaspor, Simeone ha mancato una facile occasione da rete. Ma le occasioni create sono state numerose, come sottolineato dallo stesso attaccante. Tutti si aspettano un calo degli azzurri, per Giovanni è ordinaria amministrazione:

“Quando sta andando tutto bene, ci si aspetta sempre che qualcosa vada male. È nella logica delle persone, noi cercheremo di fare il contrario, di dimostrare che possiamo vincere tutte le partite”

Per lui che non partecipa ai mondiali, testa solo al campionato. Aspettando i suoi compagni dal Qatar:

“Ci mancano giocatori importanti, ma il gruppo c’è con la stessa voglia e determinazione di ricominciare bene. Ogni squadra ha dei giocatori al Mondiale, chi ritorna dal Qatar si adatterà facilmente”

Chi andrà più avanti verso la Coppa del Mondo, risentirà maggiormente delle fatiche indubbiamente. Su questo il Napoli ha già i cinque calciatori nazionali, fuori e in fase di recupero. Poi non poteva mancare un pensiero su Spalletti, per il quale Simeone ha sempre speso belle parole:

“Siamo tutti carichi, il Mister cerca di darci sempre qualcosa in più. Lui vuole farci esprimere al massimo, è carico e ci fa piacere. Vedere un allenatore, che ti spinge a dare sempre di più, ti fa capire che crede in te. Se non ti parla, vuol dire che ha fatto tutto”

Il legame creato tra allenatore e squadra, sembra essere proprio il segreto di questa squadra. Tutti sono carichi al punto giusto, per riprendere il discorso interrotto. Anche la piazza partenopea è in fibrillazione, pronta a ripartire in quinta.

