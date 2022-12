Lombalgia acuta vs Lombalgia cronica. Kvara da rivedere

Napoli in Turchia. Amichevole semi seria con l’Antalyaspor e primi segnali post prima fase campionato. Sprazzi di Napoli 5.0 ed altri da squadra in rodaggio. Spalletti nervoso, grida e striglia la squadra. Il Napoli in alcuni momenti sembra un pizzico imballato ma è soltanto il periodo di riposo che va smaltito. Sembrerà strano ma la squadra ha bisogno di ripartire quasi da zero.

Da 3 direbbe Troisi.

3 son le cose riuscite ed alla grande. Primo posto in campionato, vantaggio sulla seconda e qualificazione europea.

I nazionali andranno in vacanza, li rivedremo tra un po’. Servirà ricaricare le batterie ai 5 “mondiali”, protagonisti di un percorso se non scadente quantomeno anonimo. Servirà respirare e rimettere a fuoco la stagione.

Non considerate il tutto come automatico, la mente ha degli angoli nascosti ed ha bisogno di tempo di nuova riabilitazione.

Questo ultimo termine ci dà spunto per toccare un argomento delicato anzi delicatissimo.

Kvara è in deciso ritardo di preparazione. Le tabelle di marcia sono da rivedere. Nulla di eccessivamente preoccupante ma il malanno del georgiano è decisamente più incisivo di quanto si credeva. La lombalgia acuta che aveva fermato il funambolo napoletano per alcuni turni pre sosta, probabilmente da acuta si è trasformata in cronica. Che vuol dire?

Vuol dire che quel dolore fastidioso che Kvara avverte alla base della schiena potrebbe essere un “difetto” di fabbrica con cui convivere. Una fragilità del corpo. Una sezione della bassa schiena che a causa di caratteristiche posturali o di prestazioni e crescita” anomala”, è da ritenersi parte debole.

Esistono dei gruppi muscolari, localizzati in zone fragili del corpo che nelle fasi di crescita potrebbero aver dovuto sopportare carichi e stress inadeguati e restano per sempre “critici”.

Sono tanti i grandi calciatori che hanno sofferto infinitamente per fastidi nascosti che lavorano sotto traccia.

Adduttori, addominali, bassa schiena. “Posti” in cui i muscoli non danno segnali chiari. Profondi e nascosti.

Serve non forzare. Serve attendere con pazienza.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati