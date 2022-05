Serie A: Salernitana salva solo in caso di…

Ci siamo, e’ giunto il momento dei verdetti in Serie A. Salernitana e Cagliari, saranno impegnate rispettivamente contro l’Udinese all’ Arechi, ed a Venezia, lagunari gia’ retrocessi , i sardi, e si giocano la permanenza nella massima serie.

La Salernitana, contro l’Empoli domenica scorsa, ha sprecato un vero e proprio jolly, con il rigore fallito da Perotti all’ 84′ minuto, avrebbe chiuso ogni porta, vista la concomitante sconfitta del Cagliari contro l’Inter alla Sardegna Arena.

Ma proviamo a capire, cosa puo’ accadere, in caso di risultati che porterebbero a pari punti le due compagini, non dimenticando che se la Salernitana fara’ bottino pieno contro l’Udinese, anche se vincente a Venezia , retrocederebbe in B il Cagliari

La Salernitana si salva se….

Per essere certa della salvezza la squadra campana può solo fare una cosa: vincere. Diversamente, si aprirebbero differenti scenari a seconda dei risultati:

Salernitana salva se batte l’Udinese e il Cagliari vince, pareggia o perde con il Venezia. Con i granata a quota 34 non ci sarebbero più margini per i sardi che al massimo potrebbero chiudere a 32 (31 oppure restare a 29).

Salernitana salva se pareggia o perde a Udine ma il Cagliari non va oltre il pareggio col Venezia. In tal caso con 32 punti (rispetto ai 30 dei rossoblù) sarebbe la squadra di Nicola a prevalere.

Il Cagliari si salva se…

Non tutto è perduto, dipende dal risultato della Salernitana con l’Udinese e dalla combinazione di risultati che ne deriva:

Il Cagliari è salvo se batte il Venezia e la Salernitana perde contro l’Udinese

Batte il Venezia e la Salernitana pareggia contro l’Udinese, scenario quest’ultimo che fa entrare in gioco la classifica avulsa in caso di arrivo a pari punti (32).

Se entrasse in gioco la classifica avulsa?

Per Salernitana e Cagliari saranno decisivi gli ultimi 90 minuti. Sono in parità negli scontri diretti: se finissero appaiate a quota 32, sarebbe decisiva la differenza reti generale che oggi è -34 per il Cagliari (e migliorerebbe con la vittoria) e -41 per la Salernitana. A salvarsi sarebbe quindi il Cagliari.

