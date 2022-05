Marco Bucciantini: “Insigne non aiutato a diventare bandiera”

Marco Bucciantini, giornalista, ha commentato l’ultima gara di Lorenzo insigne, al Maradona, in maglia azzurra, ai microfoni di Sky Sport si e’ cosi espresso.

“Insigne? È mancata in questo decennio la creazione di un’empatia. Insigne non è riuscito a diventare una bandiera e non si è lavorato affinché diventasse una bandiera. Non si è aiutato e non è stato aiutato a diventare una bandiera del Napoli. E questa creazione dell’empatia mancata porta anche a non accettare e a raccontare male un risultato come il terzo posto di quest’anno”.

