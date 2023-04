Sentite Bosco: “Paratici come Silvio Pellico! Perche’ tanto accanimento?…”

Andrea Bosco, giornalista tifoso della Juventus, attraverso l’editoriale su TuttoJuve ha messo in evidenza la situazione che vive la società bianconera fuori dal rettangolo verde, attaccando anche i mass media:

“I media nazionali impegnati nella caccia a Fabio Paratici. Inibito per 30 mesi (al pari degli altri dirigenti della Juve all’epoca in carica) da ogni incarico in Italia, ma ancora in attività al Tottenham dove l’ex Direttore Sportivo della Juventus da un paio di stagioni si era trasferito. “Affondate Paratici“. Gravina ha scritto a Infantino chiedendo che la sanzione della Procura Federale venga estesa a livello planetario. Tra amici questo ed altro. Magari ricordando in futuro il “debito“.

Inoltre, Bosco, ha aggiunto:

“Morale: Paratici ormai in versione Silvio Pellico. Perché tanto accanimento? Perché Paratici non ha fatto i nomi. E senza i nomi, le inchieste di Chinè sono un gruviera di contraddizioni. Ergo si minaccia alla Di Pietro: “tintinnar di manette“. Dopo le plusvalenze, il filone stipendi. E dopo gli stipendi “le partneship sospette“. Dosando con il bilancino. Questa terza inchiesta vedrà le procure di mezza Italia all’opera solo dopo la fine del campionato”.

“L’obiettivo è la Juve. La lupa capobranco ferita contro la quale si stanno accanendo giovani maschi, cani e cacciatori. Quindi per le Procure che non hanno “intercettatori“ e non hanno tojan, ma che avranno il carteggio da quella di Torino, se ne parlerà a fine campionato. Con sentenza per gli altri club nel 2024”. Ha concluso Bosco.

