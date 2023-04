Napoli Milan: gli occhi del Viminale sul match

-di Alessandro Cilione

La serie A è ripartita dopo la settima di pausa per le nazionali impegnate per le qualificazioni all’europeo 2024.

Il match clou della 28esima giornata, in programma questa sera alle 20:45, vedrà scontrarsi Napoli e Milan allo stadio Diego Armando Maradona.

La gara di campionato odierna è il primo round delle tre sfide, in programma questo mese, che vede coinvolti i partenopei contro i rossoneri, dal momento che, le due squadre italiane, si affronteranno nella doppia sfida dei quarti di finali di Champions League.

Il big – match di sta sera al Diego Armando Maradona mette in palio non solo i sogni di gloria dei padroni di casa, ormai a pochi passi dal terzo scudetto della loro storia , ma anche le ambizioni degli ospiti in cerca di vittorie per staccare un biglietto per la Champions League del prossimo anno.

Ma la vera sorvegliata speciale sarà la condotta delle due tifoserie, in quanto, come si apprende dal quotidiano “Il Mattino”, il Viminale, in caso di scontri all’esterno dello stadio, minaccia il divieto di trasferta per le due gare dei quarti di finale di Champions.

Per l’occasione, il ministero dell’Interno ha mobilitato circa 800 uomini delle forze dell’ordine, dal momento che, da Milano, è previsto l’arrivo in città di 1.200 tifosi rossoneri.

napoli milan

