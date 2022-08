RILEGGI LIVE Napoli-Monza: 4 a 0! Doppio Kvara, Osimhen e Kim chiudono il conto!

Gentili lettori di persemprenapoli.it vi diamo finalmente il benvenuto alla diretta Napoli-Monza, gara valida per il secondo turno di Serie A 2022/2023. Si tratta infatti della partita che si disputerà, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Dopo la vittoria contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi, il Napoli oggi cerca la vittoria nel match contro il Monza di Stroppa. Gli azzurri di Luciano Spalletti, in, sono chiamati a dare continuità di risultati in campionato e puntare a partire bene sin da subito nell’esordio stagionale dinanzi ai propri tifosi.

Napoli-Monza: Ora del Match, Stadio, Probabili Formazioni

Ecco allora il live testuale, con formazioni ed eventi del match aggiornati in tempo reale. Ma oltre a mostrarvi in diretta la partita del Napoli di oggi, tutti vogliono sapere quando gioca il Napoli stasera e a che ora gioca il Napoli oggi e dove vedere il Napoli:

Napoli-Monza: ore 18:30, Stadio Diego Armando Maradona (Napoli)

Napoli: (4-2-3-1) Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Kim, Mario Rui, Lobotka, Anguissa, Zielinsky, Lozano , Kvaratskhelia, Osimhen. All. Spalletti

Monza: (3-5-2): Cragno; Marlon, Marì, Carlos Augusto; Birindelli, Sensi, Barberis, Valoti, D’Alessandro; Petagna, Caprari. All.: Stroppa.

Napoli-Monza: Arbitro, terna arbitrale e Var della gara

Napoli-Monza si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli; arbitro di Napoli – Monza è il signor Francesco Fourneau di Roma coadiuvato dagli assistenti Gaetano Massara e Gianluca Sechi. Al VAR ci sarà invece Massimiliano Irrati.

Napoli-Monza, una gara tutta da seguire…con noi!

Mancano 3 ore al fischio circa d’inizio del sig Forneau di Roma, vi aspettiamo in massa perche’ persemprenapoli.it, vive solo grazie ai suoi fedeli ed immancabili lettori. E noi sempre presenti per vo, sperando di offrirvi il miglior servizio possibile.Buon Divertimento e perche’ no….FORZA NAPOLI!

ore 18:30 l’arbitro Forneau, fischia il calcio inizio, comincia Napoli-Monza

2‘-Lobotka e Zielinski fraseggiano nello stretto, si accende subito il Maradona.

3‘ OCCASIONE NAPOLI! Lozano stoppa con il petto e fa partire il mancino, palla larga di pochissimo!

4′ Rrahmani forza la giocata verso Di Lorenzo, ma la palla è fuori misura e termina direttamente sul fondo.

5′ Anguissa anticipato con la punta da Carboni: l’arbitro accorda calcio d’angolo.

7′ OCCASIONE NAPOLI! Kim svetta su tutti e devia di testa il corner: sfiorata la traversa!

10′ Osimhen tenta una spettacolare rovesciata: tiro velleitario e alto di metri.

12′ OCCASIONE NAPOLI! Bellissimo assist di Kvaratskhelia per Anguissa, il cui tiro trova il provvidenziale muro di Carboni.

15′ OCCASIONE NAPOLI! Osimhen colpisce di testa tutto solo e Di Gregorio compie una parata non semplice.

21′ Kvaratskhelia subisce il pressing avversario ed è obbligato a ripartire da Meret.

24′ Di Lorenzo crossa verso Lozano, ma Barberis è attento e spazza via la minaccia.

26′ Anguissa fa tutto il campo palla al piede e ribalta l’azione, portando a casa un ottimo corner.

32′ Sensi tira dalla distanza: palla direttamente in curva.

35′ GOOOOOOOL! NAPOLI-Monza 1-0! Gol fantastico di Khvicha Kvaratskhelia, che con il destro a giro buca la porta difesa da Di Gregorio! Assist di Zielinski.

37′ Cartellino Giallo Gianluca Caprari

38′ Birindelli tira dalla distanza, ma la palla non prende il giro giusto.

42′ Di Lorenzo spinge ancora in avanti l’azione dei partenopei.

3 MINUTI DI RECUPERO

45’+1 GOOOOOOOOL Il Napoli raddoppia con Osimhen, che raccoglie l’assist in profondità di Anguissa e insacca la palla con il destro a incrociare.

FINE PRIMO TEMPO: Napoli-Monza 2-0. La prima frazione è decisa dalle reti di Kvaratskhelia e di Osimhen.

Primo tempo totalmente dominato dal Napoli, che crea una marea di occasioni da gol e colpisce in due circostanza, grazie agli staripanti Kvaratskhelia e Osimhen.

19:35- L’ arbitro, il sig Forneau, fischia l’inizio della ripresa tra Napoli e Monza, con gli azzurri in vantaggio 2 a 0 , le reti di Kvaratskhelia e Osimhen

46′ SOSTITUZIONE MONZA: fuori D’Alessandro, dentro Molina.

48′ Sostituzione Andrea Ranocchia Valentin Ivaylov Antov

53′ OCCASIONE NAPOLI! Il tiro di Kvaratskhelia trova la deviazione di Antov e finisce largo di un soffio!

55 ‘Zielinski cerca il sinistro a incrociare dal limite dell’area: sarà calcio d’angolo.

56′ OCCASIONE NAPOLI! Il colpo di testa di Osimhen è troppo alto per pochi centimetri!

58′ Palla profonda per Petagna, Kim però la legge perfettamente.

58′ SOSTITUZIONE MONZA: esce Filippo Ranocchia, entra Valoti.

59′ Cartellino Giallo Mário Rui Silva Duarte

61′ Il cross di Valoti è deviato da Di Lorenzo in fallo laterale.

62′ GOOOOOOOL! NAPOLI-Monza 3-0! Altra rete bellissima di Khvicha Kvaratskhelia, che riceve il passaggio di Lobotka, salta due difensori e incrocia con il mancino.

65′ OCCASIONE NAPOLI! Di Lorenzo mette il cross in mezzo e Osimhen va ad un passo dalla doppietta!

69′ Annullata la rete di Andrea Petagna, che aveva spinto Rrahmani in maniera irregolare

70′ Sostituzione Khvicha Kvaratskhelia Eljif Elmas esce Mario Rui entra Olivera

73′ Ammonito D Lorenzo

78′ SOSTITUZIONE NAPOLI: esce Lozano, entra Zerbin.,fuori Lobotka, dentro Politano.

80′ Politano si rende subito utile in corpertura su Molina.

83′ Sostituzione Andrea Petagna Christian Lund Gytkjær

84′ Sostituzione Victor James Osimhen Adam Mohamed Ounas

6 MINUTI DI RECUPERO

94’+2 GOOOOOOLLLL DI Kim, , che devia di testa il corner battuto da Zielinski e mette palla nell’angolino!

90’+6 Larbitro Forneau fischoa la finedell’ incontro, Napoli batte Monza 4 a 0! le reti siglate da Kvaraskhwlia, doppietta, Osimhen e Kim.

Il Napoli gioca in maniera perfetta dal primo all’ultimo minuto, segna altre quattro reti e resta a punteggio pieno dopo le prime due giornate di questa Serie A. Per il Monza, dura sconfitta nella prima trasferta stagionale e classifica che recita ancora 0 punti.

Nella prossima giornata, il Napoli sarà in scena a Firenze contro la Fiorentina, mentre il Monza ospiterà l’Udinese.

Grazie per aver seguito con noi la diretta di questa partita, arrivederci al prossimo incontro di Serie A.

