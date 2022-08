Rosario Pastore: “Sono tifoso del Napoli, Non…”

Rosario Pastore, giornalista e firma importante della Gazzetta dello Sport, soprattutto ai tempi di Maradona, oltre ad essere un grande maestro di giornalismo signorile, ha commentato quanto apparso oggi su un quotidiano nazionale. Ecco quanto scrive:

“Anche oggi, il quotidiano che una volta era il mio preferito, “la Repubblica”, evita di darmi una notizia che reputo importante e quindi viene meno al suo dovere di completezza dell’informazione. Parlo dell’assenza del tabellino della gara che si gioca stasera al Maradona.

Mi chiedo perché i redattori di questo giornale vogliano quasi impormi di abbeverarmi altrove. Cosa che ho fatto acquistando il Corsera dove, nelle pagine regionali, ho trovato quanto chiedevo. Con quello che costano oggi gli organi di informazione, mi sembra un po’ una cattiveria, per di più costosa. Per le mie tasche, naturalmente. Sempre a proposito del quotidiano “la Repubblica”, sulla testata online AreaNapoli leggo che avrebbe dato questa notizia: i critici di ieri si inginocchiano davanti a De Laurentiis. Uso il condizionale perché non ho letto direttamente”.

“Ebbene, giusto perché si sappia – scrive Pastore – io, da critico, anzi da supercritico, sono ateo e non mi inginocchio neanche in chiesa, figuriamoci di fronte a De Laurentiis. Sono tifoso del Napoli e tifo per il Napoli, non per il suo presidente, come non avevo mai tifato per Lauro, Fiore, Ferlaino, Gallo e compagnia cantante.

Non grido “forza De Laurentiis”, ma “forza Napoli”. Se qualcuno lo fa, non mi scandalizzo, sono solo lieto di non essere leccapiedi di professione. Sul Corrierone ho trovato anche, nella pagina sportiva nazionale, un articolo che mi ha fatto molto piacere leggere. E’ di Alessandro Bocci, che ricordo come cronista attento e professionale quando era mio collega alla Gazzetta, ed anche dopo, naturalmente.

Parla del razzista londinese che, dopo una frase aberrante rivolta al coreano San del Tottenham durante il derby con il Chelsea, è stato individuato dal club ed immediatamente espulso. Non solo: il Chelsea ha commentato: “Idioti del genere fanno vergognare i nostri giocatori, i veri tifosi, i nostri allenatori, lo staff. E non hanno posto nella nostra comunità”. Chissà che qualche dirigente delle tante società che massacrano di offese i napoletani non finiscano con l’imparare qualcosa, seguendo l’esempio del Chelsea”.

