Repubblica “provoca” l’ambiente Napoli: ” Lo scudetto è in cassaforte, ma se chi segue eliminasse i quasi campioni dall’Europa?”

Quanto potrebbe cambiare la valutazione complessiva della stagione del Napoli, vittoria dello Scudetto compreso, se la squadra di Spalletti venisse eliminata dal Milan in Champions League? Se lo domanda la redazione de ‘La Repubblica‘, che scrive:

“Ma se si aprisse una crepa? Superman, ma anche il Joker, hanno bisogno del travestimento? No. E se non lo sapessero? Se li convincessero del contrario? Lo scudetto è in cassaforte, ma varrebbe meno se la squadra che segue a una ventina di punti eliminasse i quasi campioni dall’Europa?”

E ancora:

“Sai come sono i cori quando hai vinto una cosa e perso un’altra più importante. Possibile che tutto ciò accada? Di nuovo: mannò. Questo Napoli non ha la psiche della città, è fatto da coreani, georgiani, slovacchi, gente che non crede al malocchio (o alla macumba dall’Africa), ma alle regole dello sport. E alle sue eccezioni. Appunto” si legge sulle colonne del noto quotidiano, sull’edizione odierna.

