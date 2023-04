Napoli-Milan, si apre il “sipario”, Tre sfide che possono valere la storia!

Napoli-Milan, match valido per la 28ª giornata di Serie A 2022/23, si giocherà allo stadio Maradona di Napoli domenica 2 aprile, alle ore 20:45. Sfida numero 150 in Serie A tra Napoli e Milan: i rossoneri hanno vinto soltanto due degli ultimi 16 incroci di campionato contro gli azzurri (5N, 9P), ma i due successi sono arrivati nel corso delle ultime cinque gare (3P).

Il Milan ha vinto entrambe le ultime due trasferte contro il Napoli in Serie A e solo una volta ha ottenuto tre successi di fila in casa dei campani nel massimo torneo: nel periodo tra il 1948 e il 1951.

È dalla stagione 1989/90 che Napoli e Milan – che si troveranno di fronte anche in Champions League – non si affrontano almeno quattro volte nella stessa annata: in quel caso gli azzurri vinsero il primo match di campionato e poi registrarono un pareggio e due sconfitte negli altri tre tra Serie A e Coppa Italia.

Questa sarà solo la seconda volta nella storia della Serie A che Napoli e Milan si affrontano con un distacco a favore dei campani maggiore di 15 punti in classifica (23 in questo caso), l’altra risale al 15 aprile 2018, con gli azzurri che avevano ben 25 punti in più dei rossoneri prima del match (0-0 al Meazza terminò quella sfida).

Il Napoli è la squadra che da più tempo aspetta il pareggio in Serie A tra quelle presenti in questo campionato: 23 partite (21V, 2P); solo il Bochum (uno) ha collezionato meno pareggi dei campani (due) nei maggiori cinque tornei europei 22/23.

Considerando le ultime nove giornate di campionato, solamente il Lecce (sei) ha collezionato più sconfitte del Milan (cinque) in Serie A e solo la Cremonese (17) ha incassato più reti dei rossoneri (16) nel massimo torneo.

Sfida tra la formazione che ha segnato più gol di testa nei maggiori cinque campionati europei 2022/23 (il Napoli, 15, inclusa una all’andata decisiva di Simeone contro i rossoneri) e quella che ne ha subiti di più in Serie A di testa (il Milan, 10) – nei maggiori cinque tornei solo Angers (12), Eintracht Francoforte, Bournemouth e Southampton (11 ciascuna) hanno fatto peggio del Diavolo.

Victor Osimhen sta viaggiando a una media di una rete ogni 91 minuti in questo campionato – tra i giocatori in grado di realizzare almeno 20 reti in un singolo torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria hanno fatto meglio di lui solo in quattro: Muriel (1 ogni 65 nel 2020/21), Vieri (1 ogni 78 nel 2002/03), Higuaín (1 ogni 83 nel 2015/16) e Immobile (1 ogni 88 nel 2019/20).

Il Milan è la vittima preferita in Serie A di Piotr Zielinski: quattro gol, inclusa la sua prima doppietta nella competizione (25 agosto 2018, Napoli-Milan 3-2) – il polacco si sta facendo notare in questo torneo più per gli assist (sette) che per i gol (tre) e insegue il suo record di passaggi vincenti in una stagione di Serie A (10 nel 2020/21).

Olivier Giroud ha segnato nelle ultime due sfide contro il Napoli in campionato e potrebbe diventare il primo giocatore del Milan a trovare il gol in tre match di fila contro i partenopei in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95).

Le Probabili Formazioni e le ultime dai ritiri

Spalletti recupera Raspadori per la panchina, ma perde per infortunio Osimhen, che si aggiunge agli altri indisponibili Bereszynski e Demme.

Dall’altra parte Pioli torna alla difesa a quattro senza gli infortunati Kalulu, Messias e Ibrahimovic.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Brahim Diaz, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli.

