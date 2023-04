Napoli-Milan di Champions: La SSC Napoli a sorpresa mette in vendita Curve Distinti superiori…ma non erano terminati? Adl, così non va bene!

A sorpresa la SSC Napoli ha aperto la vendita dei biglietti per le Curve e i Distinti superiori per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions contro il Milan, in programma il 18 aprile prossimo alle 21.00. È già bassissima la disponibilità dei biglietti per i suddetti settori. Il club partenopeo non ha rilasciato alcun comunicato ufficiale, come annunciato ieri per la vendita di una ulteriore quota di tagliandi degli Anelli inferiori di Curve e Distinti. Il sito di TicketOne, ovviamente, è stato subito preso d’assalto dai tifosi azzurri con grandissime code per accedere all’acquisto del tanto agognato tagliando.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati