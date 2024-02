Ranieri: “Napoli non è in crisi”

Alla vigilia di Cagliari-Napoli, parla in conferenza stampa, Claudio Ranieri. Il tecnico rossoblu attraversa un momento difficile, con il suo Cagliari, svelando anche un inedito retroscena:

“Prima di Udine mi ero dimesso. Poi i ragazzi hanno capito, hanno reagito e sono contento. Il secondo tempo di Udine è la traccia, che dobbiamo seguire”

Parla anche della panchina del Napoli, dopo l’ultimo avvicendamento:

“Calzona è stato il secondo di Sarri, Di Francesco e Spalletti. Sa vita, morte e miracoli di Napoli, sa toccare le corde giuste. La nostra strategia non cambia”

L’ex tecnico giallorosso, non vuole snaturare la propria squadra, almeno nelle parole della vigilia:

“Dobbiamo giocare queste partite, come sappiamo, senza pensare all’avversario, sono tutti punti importanti. Il Napoli non è in crisi, l’ho visto con il Barcellona. L’anno scorso era una macchina da guerra, forse non gli riescono tutte le cose, ma sono pronti a risollevare un campionato partito male. Hanno grandi giocatori, ma alla fine della gara i nostri tifosi, dovranno essere fieri di quanto visto”

Situazione infortunati, Ranieri fa il punto della situazione:

“Shomorudov si sta riprendendo piano, piano. Sulemana sta facendo differenziato, anche Oristanio si sta riprendendo”

All’andata il Cagliari diede filo da torcere ai partenopei, mister Ranieri si auspica lo stesso atteggiamento, di quella partita:

“Abbiamo fatto bene, senza remore o timori, poi è andata come è andata. Vorrei che la squadra si esprimesse allo stesso modo”

Gara difficile per entrambe le squadre, con motivazioni diverse. Per l’undici azzurro, sull’isola sarda, un’ultima spiaggia o quasi, per la qualificazione Champions.

