Napoli: Calzona a Cagliari con 5 novità ’ed una “sorpresa “, sembra orientato infatti, ad un mini turnover il neo tecnico Francesco Calzona, in vista della sfida, in programma domenica alle ore 15 alla Sardegna Arena, contro i rossoblù dell’ ex Claudio Ranieri

Con la squalifica di capitan Di Lorenzo, che salterà la gara di Cagliari, torna titolare sulla fascia destra Pasquale Mazzocchi, che finora si è mostrato sempre pronto ogni volta che è chiamato in causa.

Le altre novità in difesa riguardano le presenze possibili di Ostigard, al posto di J. Jesus, e del ritorno di Mario Rui, in panchina sia contro il Verona in campionato che Barcellona in Champions, dando un turno di riposo a Matias Olivera.

A centrocampo invece, Calzona non ha molta scelta a sua disposizione, con Lobotka confermatissimo ci potrebbe essere il ritorno di Piotr Zielinski, con Anguissa che potrebbe osservare un turno di riposo,a cui il tecnico calabrese crede molto e lo vuol recuperare, piazzandolo al fianco del metronomo Slovacco, con Traore’ come trequartista

In avanti ci saranno Matteo Politano, buona la sua prova contro i catalani i Champions, che agirà come sempre sulla sua fascia di competenza, Victor Osimhen, che dopo il gol al Barça ha voglia di ripetersi, e Lindstrom, che ha mostrato, nei minuti giocati in Coppa mercoledì scorso, segni di progresso condito da ottimi spunti, certamente un’ calciatore, colpevolmente, messo da parte troppo frettolosamente.

Napoli: Calzona “punisce” il gesto di Kvara contro il Barça?

Manca Kvara? Sembrerebbe di sì! Infatti, Calzona lo ribadì anche in conferenza post Champions, non e andato giù il comportamento del georgiano al momento della sostituzione nella gara contro l’undici di Xavi, e non è da escludere una scelta in tal senso, per ribadire allo spogliatoio che rispetto ed impegno, sono le basi principali che dovranno accompagnare gli azzurri fino alla fine di questa stagione scellerata

Dunque, tirando le somme, il Napoli che dovrebbe schierarsi cosi in quel di Cagliari: 4-3-3, con Meret tra i pali, difesa a 4 da destra verso sinistra: Mazzocchi, Rrhamani, Ostigard, Mario Rui, A centrocampo Lobotka, Zielinski e Traore’, in attacco Politano( a destra) e Lindstrom (a sinistra) esterni alti con Osi punta centrale. L’obiettivo l’ha tracciato già Calzona, ora tocca ala squadra, tornare a vincere da padrona!

