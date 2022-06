Quando al posto di comando, vi si piazza una “Testa di Legno”…poveri tifosi

I tifosi napoletani ed Aurelio De Laurentiis, un empatia (porsi in maniera immediata nello stato d’animo o nella situazione di un’altra persona, con nessuna o scarsa partecipazione emotiva)mai nascosta, che ha sempre contraddistinto, fino ad ora, un rapporto mai realmente nato tra le parti, in perpetuo contrasto, e rinchiuso nelle proprie idee

Ma tutto ciò ha sicuramente una logica, voluta e programmata nel tempo, per tutto ciò che è stato il costruire e disfare sempre nel momento più topico di possibili traguardi ambiziosi da raggiungere.

Ora e’ chiaro che non c’e’ partita, visto anche il momento di tutto il movimento calcistico italiano, parlo sotto il profilo squisitamente economico, dove i soldi sono pochi e le idee ancora meno .Basti pensare che Maldini ancora oggi non sa se lui e’, oppure no, il responsabile dell’area tecnica del Milan domani…

Ma restando in casa nostra, e rispondendo a chi ancora oggi vede in un portatore di notizie, un operatore di mercato, che il Napoli paga errori di propria fattura strutturale, con una comunicazione sempre approssimativa, con una progettualita’ acclarata e deviata solo alla qualificazione Champions, e soprattutto, e qui ci sarebbe da dire tanto, perche’ il presidente non ha mai voluto un partner al proprio fianco per crescere, oltre che investimenti zero sul territorio, quanto meno regalando al Napoli una propria casa, e non un affitto in comodato d’uso, un po’ come il Training Konami Center e il Maradona oggi.

Ora la mia domanda e’, sono bugie queste? Oppure verita’ che non si vogliono sentire?..E non abbiamo parlato dello squallido ammutinamento, che ha dato ancora piu’ visibilita’ all’assenza della societa’

Per tanto, e concludo, se le notizie che escono non vengono smentite dalle società chiamate in causa, vuol dire che forse non sono ca…te! E che probabilmente un fondo di verità c’e’, vi pare? Che poi ci sia quello pro e contro, e un discorso di vita quotidiana, non si puo’ essere d’accordo su tutto…ma se poi si diventa come il Vice presidente del Napoli, che offende in modo volgare e nessuno risponde, beh non credo sia corretto, ma se si rimane nella civilta’, e si dice la verita’, come lo si vorrebbe dal presidente, e facile rispondere ho sbagliato hai ragione!

Dunque, come potete notare, a differenza di chi non fa chiarezza, chiedete perche’ non si vuol crescere, non si vuol vincere, non si vuol soci, non si vuol una figura che cassi il vice presidente, non si dica la verita’ sull’ ammutinamento, sono loro i preposti, se non e’ vero cio’ che e stato raccontato fino ad oggi, esiste la società? Bene, allora attendiamo la versione cosiddetta “verita’”

Nel frattempo, queste sono le notizie che giungono da dentro Castel Volturno.

