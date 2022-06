Una Serie A made by Naples

La regione Campania è da sempre stata la culla del calcio italiano, non solo per le imprese con la squadra di Maradona, ma per aver creato negli anni numerosi campioni, diventati poi il simbolo del calcio moderno. Il più giovane è Fabio Cannavaro unico italiano ad aver vinto il pallone d’oro dagli anni 2000 ad oggi.

Ma, al di la di Cannavaro, la regione Campania può vantare di essere la culla di tanti giovani talenti che in questi anni si sono contraddistinti non solo in Serie A, ma anche in Europa.

I nati nella città di Napoli…

Danilo D’Ambrosio: classe ’88 (34 anni) terzino destro dell’Inter

Daniele Verde: classe ’96 (26 anni) ala destra dello Spezia

Giuseppe Pezzella: classe ’97 (25 anni) terzino sinistro in prestito all’Atalanta

Il Torino di Juric ha prediletto due napoletani, stiamo parlando di: Armando Izzo classe ’92 (30anni) difensore centrale e Rolando Mandragora: classe ’97 (25 anni) mediano in prestito alla squadra Granata.

Ma cosi come il Torino anche il Benevento ha prediletto due campani, stiamo parlando di: Gennaro Acampora classe ’94 (28 anni) con un ruolo centrale e Gaetano Letizia classe ’90 (32 anni) terzino destro.

I nati a Castellammare di Stabbia…

Fabio Quagliarella: classe ’83 (39anni) nato a Castellammare di Stabbia punta centrale della Sampdoria

Antonio Mirante: classe ’83 (38 anni) nato a Castellammare di Stabbia, portiere del Milan

Gianluigi Donnarumma: classe ’98 (24anni) nato a Castellammare di Stabbia portiere del PSG

Antonio Donnarumma: classe ’90 (32 anni) nato a Castellammare di Stabbia, portiere del Padova

Sebastiano Esposito: classe 2002 (20 anni) nato a Castellammare di Stabbia, punta centrale del Basilea

Senza tralasciare però le cittadine vicine dalle quali provengono…

Domenico Criscito: classe ’86 (36 anni) nato a Cercola, difensore centrale del Genoa

Ciro Immobile: classe ’90 (32anni) nato a Torre Annunziata, punta centrale non che capitano della Lazio

Alfredo Donnarumma: classe ’90 (32 anni) nato a Torre Annunziata, punta centrale in prestito al Ternana

Lorenzo Insigne: classe ’91 (31anni) nato a Frattamaggiore, difensore del Toronto

Roberto Insigne: classe ’94 (28 anni) nato a Napoli, ala destra del Benevento

Luigi Sepe: classe ’91 (31 anni) nato a Torre del Greco, portiere della Salernitana

Riccardo Improta: classe ’93 (29 anni) nato a Pozzuoli, ala sinistra del Benevento

I nomi dei più giovani

Ovviamente in questa lista di giocatori e necessario inserire anche i nomi di giovanissimi che si stanno facendo rispettare nel mondo del calcio professionistico, rendendo onore alla regione del sole, del buon cibo e dell’innato estro creativo.

Stiamo parlando di:

Giuseppe Ambrosino: classe 2003 (19 anni) nato a Procida, punta centrale del Napoli Under21

Ciro Palmieri: classe 2000 (21anni) nato a Napoli, seconda punta del Nocerina

Gianluca Gaetano: classe 2000 (21 anni) nato a Cimitile, trequartista in prestito alla Cremonese che sta facendo faville nella Nazionale Italiana con Roberto Mancini.

