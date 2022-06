Hirving Lozano: ” Sto bene con la spalla”

Hirving Lozano sta bene dopo l’operazione alla spalla destra: “Sto bene e mi sto riprendendo dall’infortunio alla spalla – ha detto ai media messicani- La Coppa del Mondo si avvicina e dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi perché vogliamo lasciare una buona eredità in vista dei Mondiali in casa nel 2026. Penso che dobbiamo migliorare molte cose come tutte le squadre”.

“Noi stiamo lavorando per migliorare – prosegue Lozano -. Abbiamo tempo e speriamo di poter arrivare lì pronti. Vivere la Coppa del mondo in Messico nel 2026 sarà straordinario. Spero di poterlo disputare, sarebbe molto bello per me giocare tra la mia gente. Avrò 30 anni. Spero di essere in forma e di viverla nel miglior modo possibile”, ha concluso il giocatore del Napoli.

