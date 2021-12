Dopo la sconfitta in casa contro l’Inter, la Primavera del Napoli affronta il Cagliari in trasferta. La partita viene sbloccata al 19º del primo tempo da Palomba che batte Idasiak e porta i suoi avanti. I sardi mettono al sicuro il risultato già prima della fine del primo tempo con Ceter Valencia che insacca il pallone in rete.



Secondo ko consecutivo per gli “azzurrini”

I ragazzi di Frustalupi non sono in giornata e lo dimostra la poca, pochissima reazione che avviene e la conferma arriva quando Idasiak commette un errore che permette a Palomba di trovare la doppietta personale e mettere i tre punti in cassaforte.



Gli azzurri sono attesi dalla Roma in casa domenica prossima e dovranno provare a ritrovare i tre punti dopo due sconfitte consecutive.



LE PAGELLE: NON SI SALVA NESSUNO

Idasiak: 4.5

Barba: 5.5

Spedalieri: 5

Marchisano: 5.5

Mane: 5.5

Vergara: 5.5

Spavone: 5

Cioffi: 4.5

Di Dona: 5

D’Agostino: 5.5

Ambrosino: 4.5

Il Tabellino

Cagliari: D’Aniello, Obert, Palomba, Kourfalidis, Desogus (84′ Pulina), Carboni, Ceter (46′ Yanken), Astrand John, Cavuoti (72′ Schirru), Tramoni (72′ Masala), Sulis. Allenatore: Roberto Concas.

Napoli: Idasiak, Barba (72′ Giannini), Ambrosino (84′ Marranzino), Cioffi, Spavone (84′ Gioielli), Di Dona (56′ Mercurio), Mane, Spedalieri, Marchisano, Vergara, D’Agostino. Allenatore: Nicolò Frustalupi.

Marcatori: 19′ e 65′ Palomba, 27′ Ceter.

